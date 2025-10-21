快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

歐盟點名乾洗手1成分有致癌風險 擬列危險物質…消毒用品恐全面下架

iRent、和運線上旅展三重優惠 結合公益強勢登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和雲線上旅展於10月20日至11月10日登場 。業者提供
和雲線上旅展於10月20日至11月10日登場 。業者提供

移動服務領導品牌「和雲行動服務」宣布，2025年度「和雲線上旅展」於 10月20日至11月10日強勢登場，iRent與和運租車共同祭出年度最強優惠，不僅租車票券5折起，再搭配滿額贈、滿額抽等豐富好康活動。

更首次攜手由前中信兄弟選手周思齊所創立的公益團體「社團法人台灣球芽棒球發展協會」合作，推出期間限定「挺棒公益」商品，邀請消費者一同做公益，還有機會抽中周思齊親筆簽名紀念球，用行動支持偏鄉少棒夢想。

凡於活動期間登入和雲官網並註冊成為會員，即可享和運租車門市租車券最低5折起、iRent共享汽車時數最低65折起。本次更有全新商品首度亮相，為聰明玩家推出「和運租車-機場接送券+iRent共享車時數套票」，國內小旅行搭配iRent自由移動、出國旅行使用和運機場接送，無論國內出遊或海外旅程，都能以最輕鬆、最優惠的方式移動。

活動期間，凡於官網購買任一商品即可享優惠，還能享受兩重好康滿額活動。購買滿9千元即贈iRent汽車「30分鐘折抵券」2張、「60分鐘折抵券」1張；購買滿1萬3千元，加碼抽「和運租車-門市平假日租車券」及「和運租車-機場接送券」。

今年「和雲線上旅展」同步推出限量「挺棒公益」商品，邀請消費者一同響應社會關懷。凡售出一份「挺棒公益」商品，和運租車即捐出1小時「iRent共享汽車」時數予「社團法人台灣球芽棒球發展協會」，支援偏鄉少棒球隊交通與移動需求。「挺棒公益」商品購買者則可參加抽獎，有機會獲得「周思齊親筆簽名紀念球」與「甩品牌運動毛巾」，傳遞運動與公益的正能量。

「和雲行動服務」總經理羅弘偉表示，iRent與和運租車持續以「行動串聯生活」為核心，提供從短程共享、長程旅遊到機場接送的全方位移動方案。此次「和雲線上旅展」不僅以年度最強優惠回饋消費者，更透過整合多元出行服務，實現「智慧、綠色、便利」的永續出行，讓每一次旅程都更輕鬆、更有意義。

「社團法人台灣球芽棒球發展協會」創辦人周思齊表示，「很開心這次能與和運租車及和雲行動服務攜手進行『挺棒公益』合作，交通與移動對偏鄉少棒球隊而言，一直是實現夢想的關鍵一環。這次合作不只是提供交通資源的支持，更代表著社會大眾願意一起為孩子們的棒球夢出一份力。棒球是一項講求團隊合作與堅持精神的運動，而公益正是將這份精神延伸到生活之中。希望藉由此次合作一起用行動支持孩子們的棒球夢，讓夢想能在愛與行動的陪伴下持續發芽。」

由前中信兄弟選手周思齊於2013年創立，致力於基層棒球選手之基礎教育與品德教育的養成，提供基層球隊訓練資源、球具支援及學習補助，設立獎學金並進行基層棒球隊閱讀推廣，期盼用運動和閱讀翻轉孩子的未來。

購買「挺棒公益」商品即可抽簽名球與運動毛巾。業者提供
購買「挺棒公益」商品即可抽簽名球與運動毛巾。業者提供

iRent 商品 共享汽車

延伸閱讀

台中夢想盃棒球賽熱力開打 民間企業力挺小球員圓夢

中職／周思齊籲留意新型態賭博 警示職業球員要有自覺

中職／周思齊光復家鄉受災嚴重 盼後續集結力量重建家園

棒球／中國大陸組聯賽 周思齊看好亞洲市場會更大

相關新聞

iRent、和運線上旅展三重優惠 結合公益強勢登場

移動服務領導品牌「和雲行動服務」宣布，2025年度「和雲線上旅展」於 10月20日至11月10日強勢登場，iRent與和...

第2季中央社宅線上選屋開跑 4社宅正取人注意簡訊

國家住都中心21日宣布，第二季中央社會住宅正式啟動「線上選屋」程序。國家住都中心提醒，從20日起，中籤的正取戶已依通知，...

美關稅20%+鐵鋁50%衝擊！台灣手工具業曝慘況：Q4訂單恐急凍

台中國際會展中心首展「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」今開幕。台灣手工具工業同業公會理事長謝武志說，...

國泰航與空巴攜手投資7千萬美元 推動永續航空燃油使用

國泰集團與空中巴士今公布共同投資協議，雙方將聯合投資最多7000萬美元，用於推動可持續航空燃油（SAF）於亞洲及全球的發...

華航攜手中油挑戰添加 SAF 添加新紀錄

華航（2610）開啟台灣永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF)元年，為落實...

股市回穩、預售解約量緩解 8月解約量較5月高點「下滑近七成」

根據實價資料顯示，今年4月受到美國關稅政策衝擊，股市出現一波大跌，連帶影響民眾的資金財富與信心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。