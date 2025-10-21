iRent、和運線上旅展三重優惠 結合公益強勢登場

移動服務領導品牌「和雲行動服務」宣布，2025年度「和雲線上旅展」於 10月20日至11月10日強勢登場，iRent與和運租車共同祭出年度最強優惠，不僅租車票券5折起，再搭配滿額贈、滿額抽等豐富好康活動。

更首次攜手由前中信兄弟選手周思齊所創立的公益團體「社團法人台灣球芽棒球發展協會」合作，推出期間限定「挺棒公益」商品，邀請消費者一同做公益，還有機會抽中周思齊親筆簽名紀念球，用行動支持偏鄉少棒夢想。

凡於活動期間登入和雲官網並註冊成為會員，即可享和運租車門市租車券最低5折起、iRent共享汽車時數最低65折起。本次更有全新商品首度亮相，為聰明玩家推出「和運租車-機場接送券+iRent共享車時數套票」，國內小旅行搭配iRent自由移動、出國旅行使用和運機場接送，無論國內出遊或海外旅程，都能以最輕鬆、最優惠的方式移動。

活動期間，凡於官網購買任一商品即可享優惠，還能享受兩重好康滿額活動。購買滿9千元即贈iRent汽車「30分鐘折抵券」2張、「60分鐘折抵券」1張；購買滿1萬3千元，加碼抽「和運租車-門市平假日租車券」及「和運租車-機場接送券」。

今年「和雲線上旅展」同步推出限量「挺棒公益」商品，邀請消費者一同響應社會關懷。凡售出一份「挺棒公益」商品，和運租車即捐出1小時「iRent共享汽車」時數予「社團法人台灣球芽棒球發展協會」，支援偏鄉少棒球隊交通與移動需求。「挺棒公益」商品購買者則可參加抽獎，有機會獲得「周思齊親筆簽名紀念球」與「甩品牌運動毛巾」，傳遞運動與公益的正能量。

「和雲行動服務」總經理羅弘偉表示，iRent與和運租車持續以「行動串聯生活」為核心，提供從短程共享、長程旅遊到機場接送的全方位移動方案。此次「和雲線上旅展」不僅以年度最強優惠回饋消費者，更透過整合多元出行服務，實現「智慧、綠色、便利」的永續出行，讓每一次旅程都更輕鬆、更有意義。

「社團法人台灣球芽棒球發展協會」創辦人周思齊表示，「很開心這次能與和運租車及和雲行動服務攜手進行『挺棒公益』合作，交通與移動對偏鄉少棒球隊而言，一直是實現夢想的關鍵一環。這次合作不只是提供交通資源的支持，更代表著社會大眾願意一起為孩子們的棒球夢出一份力。棒球是一項講求團隊合作與堅持精神的運動，而公益正是將這份精神延伸到生活之中。希望藉由此次合作一起用行動支持孩子們的棒球夢，讓夢想能在愛與行動的陪伴下持續發芽。」

由前中信兄弟選手周思齊於2013年創立，致力於基層棒球選手之基礎教育與品德教育的養成，提供基層球隊訓練資源、球具支援及學習補助，設立獎學金並進行基層棒球隊閱讀推廣，期盼用運動和閱讀翻轉孩子的未來。