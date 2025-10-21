第2季中央社宅線上選屋開跑 4社宅正取人注意簡訊

國家住都中心21日宣布，第二季中央社會住宅正式啟動「線上選屋」程序。國家住都中心提醒，從20日起，中籤的正取戶已依通知，陸續前往包含台北市「萬華安居」、新北市「五谷好室A」、桃園市「龍岡好室」及高雄市「崇實安居」4處社宅現場看屋。

國家住都中心表示，「線上選屋」將進行至本月31日止。為確保自身選屋權益，正取人請務必在通知單載明的指定日期及時段，完成所有選屋手續。

第2季中央社宅日前已完成電腦公開抽籤，預計12月1日起開放租賃入住。國家住都中心表示，這次全面採「線上選屋」方式，正取申請人只需依照通知單所載的指定日期與時段，登入「安居．好室入口網」即可完成選屋程序，無須親自到場。

為服務不諳網路操作的正取人或年長者，國家住都中心提供貼心服務：申請人可於指定選屋當日，依時段前往社宅現場，將有服務人員協助完成線上選屋操作。

國家住都中心強調，線上選屋採「指定時段辦理」，申請人務必準時操作，以保障自身權益。正取戶可至「安居．好室入口網」的「資料下載」區，查閱詳細的「線上選屋操作手冊」。同時，國家住都中心也提供「選屋懶人包」協助申請人順利選屋；正取人若有操作疑問，可於上班時間洽詢服務專線（02-8979-1799）。

國家住都中心提醒，錯過選屋時段、未於指定時段完成線上選屋的正取戶，仍可於當日補選屋時段，就當日剩餘空房辦理補選。但若申請人當日逾期仍未完成選屋，則視為放棄選屋權利，國家住都中心將依剩餘空房逕行自動配屋。