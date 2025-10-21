震旦集團成立滿60周年 攜手顧客共創下一個輝煌十年

10月20日是震旦（2373）集團成立屆滿60周年的重要日子，當天於上海舉行懸掛第61顆金蛋儀式，象徵震旦正式邁向第61年新里程。兩岸同步舉辦慶祝活動，以「震旦60．感恩有您」為主題，感謝全體同仁多年來的努力與付出。大陸以感恩音樂晚會歡慶上海震旦成立30周年，台灣則提前於10月2日在台北和平籃球館盛大舉行慶典，以運動會形式展開，展現企業活力與團隊凝聚力，現場近1,500位同仁熱情參與，共同見證震旦60年的輝煌歷程。

邁入第61年的震旦將持續秉持「讓辦公生活更美好」的理念，開創下一個嶄新的里程碑。震旦集團陳永泰創辦人於致詞中感謝全體同仁的努力與貢獻，並指出震旦能在六十年穩健成長的關鍵，在於有良好的企業文化與經營理念，與完善的責任中心制度與平台，以震旦家族的經營模式，追求永續經營。震旦集團袁蕙華董事長亦於現場勉勵同仁說道，60年不僅是時間的刻度，更是一場世代接力賽。未來將秉持創辦人的精神，持續傳承經營理念，不斷創造新的成就與價值。

震旦從販售打卡鐘起步，從辦公自動化設備、辦公家具逐步拓展至智能裝備、3D列印、雲服務等領域；走過60年的創新之路，不僅見證科技與辦公環境的演進，更建立橫跨兩岸的直經銷通路，為企業提供優質解決方案與服務。如今，震旦結合AI應用，持續以「以軟帶硬」策略為核心，結合辦公空間設計美學、數位轉型與ESG解決方案，推動智慧辦公與永續環境升級，邁向智能、健康、高效與永續並行的辦公新時代。

在OA事業方面，以智能高效、節能減碳、環保永續的辦公環境為核心，為顧客創造更高價值。事業聚焦於新台數開發與運轉台數的累積，以提升供服收入；同時因應ESG浪潮，運用AIoT智能物聯網與雲端科技，打造「智能客服平台」及「ESG綠色報表」，以創新服務力提供兼具智能與減碳效益的精緻服務。並透過自有品牌「震旦安心印」軟體優勢帶動硬體銷售，實現差異行銷與質變量增，持續落實ESG服務模式，協助企業建構節能減碳的永續平台，邁向智慧與永續並行的新里程。

在家具事業方面，致力成為顧客信賴的家具與空間規劃領導品牌，為顧客打造美好且高效的辦公生活體驗。融合研發、生產、行銷、物流與服務等資源，攜手供應鏈夥伴發揮最大效益，實踐ESG理念，共創綠色產業生態鏈。並以「固本開創」為策略主軸，鞏固直銷市場、開拓經銷通路、拓展醫療與教育市場，並強化設計師合作與多元化線上引流工具，以提升整體產值。同時持續提升研發設計力、優化工藝品質與後勤服務，完善整體服務能量，贏得顧客信賴，擴大新購與續購動能，推動營收持續成長。

展望2026年，震旦集團將秉持「讓辦公生活更美好」的信念，持續落實「顧客滿意、同仁樂意、回饋社會、追求永續經營」的經營理念，提供「智能高效、節能減碳、環保永續」的辦公整合解決方案，以實際行動實踐企業永續發展的願景，攜手顧客共創下一個輝煌十年，邁向永續震旦的新時代。