Coupang酷澎App導入FIDO標準 「Coupang Passkey酷澎安心金鑰」

美商Coupang酷澎致力建構數位信任環境，21日宣布Coupang酷澎App於iOS、Android 雙系統同步增設FIDO （Fast Identity Online）標準的身分認證技術「Coupang Passkey酷澎安心金鑰」，首開台灣跨境商務企業先例，具體保障顧客登入帳戶資料，告別密碼暴露風險，迎接數位信任新時代。

鑑於傳統密碼加上簡訊OTP的認證，仍有遭釣魚網站或有心人士擷取資訊的風險。FIDO標準是當前「無密碼登入」的主要技術，Coupang酷澎採用FIDO標準的酷澎安心金鑰，利用裝置端的生物辨識（Face ID、指紋等）認證身分，無須記憶密碼即可輕鬆登入；兼容iOS、Android系統，一次註冊可在多個裝置同步使用，便利顧客體驗。

Coupang酷澎台灣資安長陳浩維表示，採用國際級的FIDO 標準，正式導入Coupang Passkey酷澎安心金鑰，以確保每一次交易與登入都能安全無虞，消費者不用記繁瑣密碼，也有效防止帳號被盜用或資料外洩，未來Coupang酷澎也將持續投資資安防護與創新。

Coupang酷澎於全球營運版圖投入資源，打造數位信任環境，將資訊安全視為首要任務之一，由全球數百名資安科技人才團隊、於2024年投入近15億元保障顧客資訊。包括率先導入物流隱碼技術，今年攜手台灣數位信任協會參與數位發展部「產業數位信任推動工作小組」，全力推動免密碼線上身分驗證FIDO機制，強化客戶帳號安全保障與數位信任。