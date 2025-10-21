快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

歐盟點名乾洗手1成分有致癌風險 擬列危險物質…消毒用品恐全面下架

美關稅20%+鐵鋁50%衝擊！台灣手工具業曝慘況：Q4訂單恐急凍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣手工具公會理事長謝武志在台中國際會展中心首展「台灣國際五金工具博覽會」開幕典禮致詞。記者趙容萱／攝影
台灣手工具公會理事長謝武志在台中國際會展中心首展「台灣國際五金工具博覽會」開幕典禮致詞。記者趙容萱／攝影

台中國際會展中心首展「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」今開幕。台灣手工具工業同業公會理事長謝武志說，台灣手工具產業因美國對等關稅20%，以及鐵鋁50%附加關稅衝擊，推估美國訂單在第四季及明年第一季急速減少，盼藉由今開展的五金展，爭取國際非美訂單。

台中國際會展中心首展為由台灣手工具公會今起連3日主辦的「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」，第二場為11月26日至29日的「台中工具機暨智慧製造展」，第三場為明年1月16日至19日的「百工百業博覽會」，第四場為明年3月25日至28日的「台灣國際工具機展」。

謝武志說，台中為全國最重要的手工具聚落，台灣手工具以高品質享譽國際，能快速接單、準時交貨，在品質與效率上能夠持續創新，展現台灣製造的韌性。

謝武志指出，面對全球經濟局勢的快速變化，美國關稅衝擊、世界供應鏈的重組，綠色產業的趨勢及AI科技數位的崛起，台灣手工具產業正面臨前所未有的挑戰與轉型契機，在這關鍵時刻，期盼透過五金展，打造展會即時下單，工廠迅速交貨的高效模式，實現前店後廠的緊密合作，讓國際買家能見證台灣產業的品質。

謝武志說明，台灣手工具產業不但要面臨美國對等關稅20%，還有美國今年擴大對鋼鐵、鋁及其衍生產品課徵50%的附加關稅，所以目前台灣手工具業者正面臨美國訂單延後或減少，正積極跟客戶與進口商談判關稅分攤問題，推估第四季及明年第一季預計訂單會急速減少。

如何走出困境？謝武志認為，藉由國際展會積極拓銷產品，給全界買主去行銷產品，爭取更多訂單，幫助所有業者度過困境。以五金展為例，預計吸引逾70國、逾萬名國際廠商買家參觀，增加非美訂單。

台中國際會展中心首展今由「台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」打頭陣。圖／台中市政府提供
台中國際會展中心首展今由「台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」打頭陣。圖／台中市政府提供
台中國際會展中心首展「台灣國際五金工具博覽會」今開幕。記者黃仲裕／攝影
台中國際會展中心首展「台灣國際五金工具博覽會」今開幕。記者黃仲裕／攝影

美國 關稅

延伸閱讀

賴清德曝台美關稅談判沒涉及匯率 近日會有很好的進展

降低對中國稀土依賴 美澳簽85億關鍵礦產協議

關稅泥淖難脫身！消費者「等等看再說」 全年車市40萬輛保衛戰拉警報

北北基桃共抗關稅挑戰　「智慧科技就業博覽會」展現企業韌性與希望

相關新聞

iRent、和運線上旅展三重優惠 結合公益強勢登場

移動服務領導品牌「和雲行動服務」宣布，2025年度「和雲線上旅展」於 10月20日至11月10日強勢登場，iRent與和...

第2季中央社宅線上選屋開跑 4社宅正取人注意簡訊

國家住都中心21日宣布，第二季中央社會住宅正式啟動「線上選屋」程序。國家住都中心提醒，從20日起，中籤的正取戶已依通知，...

美關稅20%+鐵鋁50%衝擊！台灣手工具業曝慘況：Q4訂單恐急凍

台中國際會展中心首展「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」今開幕。台灣手工具工業同業公會理事長謝武志說，...

國泰航與空巴攜手投資7千萬美元 推動永續航空燃油使用

國泰集團與空中巴士今公布共同投資協議，雙方將聯合投資最多7000萬美元，用於推動可持續航空燃油（SAF）於亞洲及全球的發...

華航攜手中油挑戰添加 SAF 添加新紀錄

華航（2610）開啟台灣永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF)元年，為落實...

股市回穩、預售解約量緩解 8月解約量較5月高點「下滑近七成」

根據實價資料顯示，今年4月受到美國關稅政策衝擊，股市出現一波大跌，連帶影響民眾的資金財富與信心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。