美關稅20%+鐵鋁50%衝擊！台灣手工具業曝慘況：Q4訂單恐急凍

台中國際會展中心首展「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」今開幕。台灣手工具工業同業公會理事長謝武志說，台灣手工具產業因美國對等關稅20%，以及鐵鋁50%附加關稅衝擊，推估美國訂單在第四季及明年第一季急速減少，盼藉由今開展的五金展，爭取國際非美訂單。

台中國際會展中心首展為由台灣手工具公會今起連3日主辦的「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」，第二場為11月26日至29日的「台中工具機暨智慧製造展」，第三場為明年1月16日至19日的「百工百業博覽會」，第四場為明年3月25日至28日的「台灣國際工具機展」。

謝武志說，台中為全國最重要的手工具聚落，台灣手工具以高品質享譽國際，能快速接單、準時交貨，在品質與效率上能夠持續創新，展現台灣製造的韌性。

謝武志指出，面對全球經濟局勢的快速變化，美國關稅衝擊、世界供應鏈的重組，綠色產業的趨勢及AI科技數位的崛起，台灣手工具產業正面臨前所未有的挑戰與轉型契機，在這關鍵時刻，期盼透過五金展，打造展會即時下單，工廠迅速交貨的高效模式，實現前店後廠的緊密合作，讓國際買家能見證台灣產業的品質。

謝武志說明，台灣手工具產業不但要面臨美國對等關稅20%，還有美國今年擴大對鋼鐵、鋁及其衍生產品課徵50%的附加關稅，所以目前台灣手工具業者正面臨美國訂單延後或減少，正積極跟客戶與進口商談判關稅分攤問題，推估第四季及明年第一季預計訂單會急速減少。

如何走出困境？謝武志認為，藉由國際展會積極拓銷產品，給全界買主去行銷產品，爭取更多訂單，幫助所有業者度過困境。以五金展為例，預計吸引逾70國、逾萬名國際廠商買家參觀，增加非美訂單。