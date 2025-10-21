國泰航與空巴攜手投資7千萬美元 推動永續航空燃油使用
國泰集團與空中巴士今公布共同投資協議，雙方將聯合投資最多7000萬美元，用於推動可持續航空燃油（SAF）於亞洲及全球的發展。
這項協議是在香港舉行的IATA世界永續論壇會場外宣佈，簽約典禮是由國泰航空營運及航空服務總裁麥皓雲，以及空中巴士亞太區總裁Anand Stanley共同主持。
根據合作協議，兩家公司將合作尋找、評估與投資相關計畫，目標是在2030年與之後支持擴大永續航空燃油生產規模。計畫評估條件包括商業可行性、科技成熟度、以及長期生產潛力。
推動可持續航空燃油的廣泛應用需整個價值鏈的緊密合作，包括政策制定者、投資者、生產商、航空公司及客戶。是次聯合投資正正體現了國泰與空中巴士的合作精神，攜手提升可持續航空燃油生產能力，為航空業減碳目標帶來更深遠的影響。
麥皓雲表示，可持續航空燃油是國泰及整個航空業邁向減碳目標最重要的推動力。這次與空中巴士的合作進一步印證我們致力推動可持續航空燃油產業於短期內規模化的承諾。此舉亦與我們整體策略一致，包括最近參與『寰宇一家—突破能源風險投資基金（BEV）可持續航空燃油基金』，投資能夠長遠改變航空業的燃油技術及產能，同時透過與理念一致的企業夥伴合作，擴大現時可持續航空燃油的使用。
Anand Stanley補充，這項協議反映了空中巴士與國泰共同推動變革的決心。要在全球生產及分銷可負擔的可持續航空燃油，需前所未有的跨界合作。我們與國泰的合作正是一個具體例子，展示我們如何在最合適的地點促進 可持續航空燃油的生產，以更好地服務我們的客戶。
雙方亦攜手倡議促進亞洲可持續航空燃油供應及需求的政策發展。憑藉亞洲地區在原料供應、生產能力及航空市場方面具備強大潛力，國泰與空中巴士將善用其全球經驗，協助制定相關政策，令可持續航空燃油更易獲取及更具成本效益。
此外，國泰於上月亦成為寰宇一家—突破能源風險投資基金（Breakthrough Energy Ventures, BEV）可持續航空燃油基金的創始投資者之一。該基金由寰宇一家與由比爾蓋茨創立的氣候投資機構BEV共同發起，專注於具備大規模潛力及成本效益的下一代可持續航空燃油技術。與此互補，國泰與空中巴士的合作將會聚焦於技術成熟的可持續航空燃油項目，加快中短期的供應。
