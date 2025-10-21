華航攜手中油挑戰添加 SAF 添加新紀錄

華航（2610）開啟台灣永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF) 元年，為落實淨零碳排願景，21日第四度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC），以 A350-900 新世代節油航機執飛 CI831 / CI832 桃園往返曼谷航班實踐永續作為。

華航表示，產官學研齊力合作中油支持 40% SAF添加，今年以「影響力IMPACT」為核心，強調把永續理念落實到實際行動，華航首度於台灣出發航段添加高達 40% SAF燃油，攜手台灣中油公司推動在地 SAF 實際應用，並導入低碳蔬食與空地減碳措施，引領台灣航空業邁向永續新世紀。

華航長期致力推動 SAF 應用，今年特別於 CI831 桃園－曼谷航班添加 40% 永續航空燃油，創下歷屆航空飛行挑戰示範航班最高添加比例，單次添加量達約7.7公噸，此創舉獲得台灣中油支持，象徵台灣永續航空燃油應用邁入新里程；回程 CI832 曼谷－桃園航班則向泰國供油商 PTTOR 採購，展現跨國供應鏈合作成果。根據國際航空運輸協會（IATA）資料，SAF 相較傳統燃油可減少約 80% 的碳排放，華航持續推動SAF 常態化應用，深化產官學研的合作效益。

呼應本次航班的減碳理念，華航於去程桃園－曼谷的航班，攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，以台灣在地食材推出全蔬食料理，邀請旅客響應環保愛地球，不僅有助降低機上碳排放，也推廣健康美味的永續飲食文化，讓低碳蔬食成為旅行日常的一部分。

返程航班更為旅客驚喜端出「泰式打拋植物肉佐香米與荷包蛋」主菜，巧妙融合泰國飲食文化與蔬食創意，從視覺、嗅覺到味覺皆與葷食泰式打拋豬相仿，卻完全以植物肉製作，並搭配荷包蛋與清爽黃瓜片。甜點則選用「香蘭椰絲甜凍」與當季時令水果，重現泰國國民美食風味。華航持續透過在地食材選用與創新詮釋，為旅客打造耳目一新的蔬食體驗。

本次永續示範航班在旅客與餐飲用品設計上，融入多項環保元素，包括全艙等導入電子菜單（eMenu），經濟艙提供環保再製不鏽鋼餐具，搭配 rPET 材質的餐蓋、膠杯、枕套、頭墊紙與洗手間用品容器，另採 FSC 認證紙杯與生物可降解牙線棒。毛毯包裝改以紙環設計取代塑膠，並贈送每位旅客軟木材質環保原子筆，讓旅程中的每個細節，都傳遞華航對環境永續的用心。

華航也持續推動空中與地面同步減碳作業，將永續理念融入日常營運。地面作業於機場導入電動拖車與電子化裝卸系統，減少碳排與紙張使用；貨運流程電子化，並採回收材質雨布，減少資源浪費。空中服務則推廣低碳蔬食餐點，及鼓勵旅客使用個人裝置瀏覽雲端書坊，內含豐富的報章雜誌。自 2022 年上線以來已累積減重逾 3,300 公噸。旅客亦可參與 ECO TRAVEL 自願性碳抵換計畫，與華航一同實踐低碳旅行。

天合聯盟自2022年起推動航空飛行挑戰示範航班，以友誼性競賽形式鼓勵航空公司實踐永續營運，今年共有 23 家航空公司響應，聯盟各家航空公司都各展所長，從燃油管理，航材選用到餐飲減塑， 無不傾注創意與資源， 以持續擴大產業影響力，旨在齊心守護地球。

華航長期致力於 ESG 推動，積極實踐淨零碳排承諾，在環境保護、社會責任與公司治理皆展現成果，已連續八度入選《標普全球永續年鑑》、道瓊永續新興市場指數，名列全球航空產業前 5%，穩居全球航空業永續領導地位，更以實際行動樹立產典範，驅動航空界邁向更潔淨、更具韌性的未來。