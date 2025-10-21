股市回穩、預售解約量緩解 8月解約量較5月高點「下滑近七成」

根據實價資料顯示，今年4月受到美國關稅政策衝擊，股市出現一波大跌，連帶影響民眾的資金財富與信心。

據統計當時4、5月預售解約數量增加，4月解約280件，5月300件更寫下2023年7月預售解約即時揭露的新高，不過隨股市開始回升甚至寫下歷史新高，解約件數也逐漸穩定，8月又滑落到單月101件的水準。

根據先前內政部公開的統計數據，預售解約占總交易量僅1.1%，解約比率非常低；其中38%解約者買2戶以上預售屋、28%則是名下有屋，又購買一戶預售，總計66%有購買或持有多戶情形。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這些解約戶解約的原因並非全因選擇性信用管制所致，也有買方因換戶、增購車位需要，而先解後簽，也有因個人資金不足、工作地變更等原因而解約。

曾敬德表示，今年4月之後，台灣股市開始反彈穩定後，6月解約量滑落到181件，7月剩95件，8月微增至101件，呈現成交少、解約也少的市況。