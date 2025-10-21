台南企業攜手FILA奪國防部陸軍服裝供售站經營案 合約金額66.7億元

台南（1473）21日宣布與集團關係企業斐樂公司（FILA），由共同董事長楊青峯領軍，取得國防部陸軍服裝供售站委商經營案。此案採5年合約制，總計金額高達66.7億元，為集團與國防部合作的重要里程碑。

台南企業深耕台灣成衣產業逾65年，長期以精湛工藝與穩健品質享譽國內外，承製品項涵蓋內著類、運動機能服、休閒、時尚服飾，及工藝複雜的西裝類，全方位展現專業製衣實力。憑藉全球近3000萬件年產能，台南企業表示，有信心全面滿足陸軍官士兵對多元服裝與裝備的需求，並且會整合集團的資源戮力完成此案。

同時，斐樂公司在台灣擁有多年零售門市經營經驗，全台門市超過100多間，將負責服裝供售站的營運。藉由斐樂的品牌優勢與豐富零售專業，未來將為陸軍官士兵提供更多元且高品質的自費商品選擇，兼顧功能與時尚，提升整體購物體驗。

此次合作案是結合集團內的生產、通路、行銷資源，將帶給陸軍全體官士兵最佳的生產品質，最舒適又合身的服飾，以及最便利及滿意的消費體驗。台南企業之前是第一批的防疫國家隊，此次再次承接國防部陸軍服裝供售站委商經營案，充分展現集團對國家任務勇於承擔及使命必逹的決心及企圖心。

此外，台南企業關係企業亦將持續投入「敬軍行列」，規劃更多元的資源挹注，展現企業對國防支持與社會責任的實踐。 台南企業表示，此次合作不僅彰顯國軍對台灣成衣產業專業實力的肯定，也展現企業在國防產業中承擔責任的決心。