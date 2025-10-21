星展上看金價4,450美元 花旗、滙豐齊調升預測

金價今年屢創新高，外銀對後市看法一致轉向樂觀。星展銀行（台灣）於第4季投資展望中表示，受惠各國中央銀行買盤與「去美元化」趨勢，金價中期仍有上行空間，預估2026年上半年每盎司將升至4,450美元，成為目前市場中最積極的預期之一。

星展指出，全球貨幣與財政同步寬鬆，將推升通膨預期並帶動實體資產需求，黃金有望成為私募基建與另類資產的核心配置。

不僅星展轉趨樂觀，花旗（Citi）也大幅上修金價預測，最新報告指出，未來三個月金價將達每盎司3,500美元，交易區間上調至3,300至3,600美元，並預期將再創歷史新高。滙豐（HSBC）則更為激進，認為金價最快在2026年上半年可攻至5,000美元；德意志銀行則預估2026年平均價可達4,000美元。

外銀分析，若美國降息幅度加大、實質利率走低，或地緣政治風險升溫，金價仍有持續上行潛力；但也提醒，若美元意外走強或通膨壓力緩解，金價短線漲勢可能受限。