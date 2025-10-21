快訊

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

聽新聞
0:00 / 0:00

星展上看金價4,450美元 花旗、滙豐齊調升預測

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
星展銀行（台灣）今日舉行第4季投資展望，調升金價預估，預測2026年上半年金價將到4,450美元。圖／星展銀行提供
星展銀行（台灣）今日舉行第4季投資展望，調升金價預估，預測2026年上半年金價將到4,450美元。圖／星展銀行提供

金價今年屢創新高，外銀對後市看法一致轉向樂觀。星展銀行（台灣）於第4季投資展望中表示，受惠各國中央銀行買盤與「去美元化」趨勢，金價中期仍有上行空間，預估2026年上半年每盎司將升至4,450美元，成為目前市場中最積極的預期之一。

星展指出，全球貨幣與財政同步寬鬆，將推升通膨預期並帶動實體資產需求，黃金有望成為私募基建與另類資產的核心配置。

不僅星展轉趨樂觀，花旗（Citi）也大幅上修金價預測，最新報告指出，未來三個月金價將達每盎司3,500美元，交易區間上調至3,300至3,600美元，並預期將再創歷史新高。滙豐（HSBC）則更為激進，認為金價最快在2026年上半年可攻至5,000美元；德意志銀行則預估2026年平均價可達4,000美元。

外銀分析，若美國降息幅度加大、實質利率走低，或地緣政治風險升溫，金價仍有持續上行潛力；但也提醒，若美元意外走強或通膨壓力緩解，金價短線漲勢可能受限。

金價 通膨 星展銀行 花旗

延伸閱讀

央行持續以小量方式購入黃金 估金價上6,000美元

黃金搶買潮湧向新興國家 深怕錯過這波行情

漲過頭？金價有望衝5000美元 黃金王子看趨勢：階梯式很穩定

世界日報社論／金價大漲推手：央行、ETF和川普

相關新聞

股市回穩、預售解約量緩解 8月解約量較5月高點「下滑近七成」

根據實價資料顯示，今年4月受到美國關稅政策衝擊，股市出現一波大跌，連帶影響民眾的資金財富與信心。

星展上看金價4,450美元 花旗、滙豐齊調升預測

金價今年屢創新高，外銀對後市看法一致轉向樂觀。星展銀行（台灣）於第4季投資展望中表示，受惠各國中央銀行買盤與「去美元化」...

不恐慌了？8月預售解約量大減7成、全台僅101件

實價資料顯示，今年4月受到美國關稅政策衝擊，股市出現一波大跌，當時4、5月預售解約數量增加，4月全台解約280件，5月3...

台中101、漢神洲際、D-ONE 三大百億級商場為房市鍍金

台中房市即將迎來「台中101」、「漢神洲際購物廣場」與「D-ONE第一大天地」三大百億級旗艦百貨，隨著近年陸續啟動招商或...

全家健康志向升級！從吃健康到喝健康 三款草本飲新上市

隨著秋意漸濃、光復節連假即將到來，全家（5903）「健康志向」系列從鮮食領域延伸至飲水日常，推出3款補水健康飲「紅豆薏仁...

低公設比新案買氣升 北北桃高雄高實坪預售交易增、這都室內空間最小

住商機構觀察實價登錄發現，今年第3季台北市、新北市、桃園市及高雄市等四都主建物平均占比，與五年前相比，皆呈現成長逾2～3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。