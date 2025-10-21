不恐慌了？8月預售解約量大減7成、全台僅101件

實價資料顯示，今年4月受到美國關稅政策衝擊，股市出現一波大跌，當時4、5月預售解約數量增加，4月全台解約280件，5月300件，寫下2023年7月預售解約即時揭露的新高。

不過隨股市開始回升甚至寫下歷史新高，解約件數也逐漸穩定，7月僅95件，8月也只有101件的水準，只有5月大減近七成。

根據先前內政部公開的統計數據，預售解約占總交易量僅1.1%，解約比率非常低，38%解約者購買2戶以上預售屋、28%則是名下有屋，又購買一戶預售，總計66%有購買或持有多戶情形。

解約原因並非全因選擇性信用管制所致，也有買方因換戶、增購車位需要，而先解後簽，也有因個人資金不足、工作地變更等原因而解約。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從逐月的解約件數來看，第七波管制後解約件數略為增加，尤其是今年3月開始單月245件，4月股災單月解約280件，5月更增加到統計以來新高單月300件。

隨股市開始反彈穩定後，6月滑落到181件，7月剩95件，8月101件，股災當時有些民眾對於未來沒有信心，有些則是股市短期重挫，導致資金調度困難，許多原因匯聚導致當時解約狀況增加，不過第七波管制後買盤謹慎，更早前的預售也可以換約，呈現成交少、解約也少的市況。

以區域來看，今年截至9月已揭露的都會區，解約最多是台中市274件，桃園市253件，高雄市226件，這些也是過去房價飆漲與熱銷的區域。

曾敬德表示，由於解約的代價不小，除非財務出狀況、貸款可能出問題，或者是預期房價可能跌得比繳的多，否則不容易出現預售的解約潮。