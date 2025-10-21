快訊

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

不恐慌了？8月預售解約量大減7成、全台僅101件

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

實價資料顯示，今年4月受到美國關稅政策衝擊，股市出現一波大跌，當時4、5月預售解約數量增加，4月全台解約280件，5月300件，寫下2023年7月預售解約即時揭露的新高。

不過隨股市開始回升甚至寫下歷史新高，解約件數也逐漸穩定，7月僅95件，8月也只有101件的水準，只有5月大減近七成。

根據先前內政部公開的統計數據，預售解約占總交易量僅1.1%，解約比率非常低，38%解約者購買2戶以上預售屋、28%則是名下有屋，又購買一戶預售，總計66%有購買或持有多戶情形。

解約原因並非全因選擇性信用管制所致，也有買方因換戶、增購車位需要，而先解後簽，也有因個人資金不足、工作地變更等原因而解約。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從逐月的解約件數來看，第七波管制後解約件數略為增加，尤其是今年3月開始單月245件，4月股災單月解約280件，5月更增加到統計以來新高單月300件。

隨股市開始反彈穩定後，6月滑落到181件，7月剩95件，8月101件，股災當時有些民眾對於未來沒有信心，有些則是股市短期重挫，導致資金調度困難，許多原因匯聚導致當時解約狀況增加，不過第七波管制後買盤謹慎，更早前的預售也可以換約，呈現成交少、解約也少的市況。

以區域來看，今年截至9月已揭露的都會區，解約最多是台中市274件，桃園市253件，高雄市226件，這些也是過去房價飆漲與熱銷的區域。

曾敬德表示，由於解約的代價不小，除非財務出狀況、貸款可能出問題，或者是預期房價可能跌得比繳的多，否則不容易出現預售的解約潮。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房價 內政部 預售屋 股災

延伸閱讀

賴清德曝台美關稅談判沒涉及匯率 近日會有很好的進展

一年半成長161萬…靠「借貸存股」滾出穩定現金流！存股哥公開成果

全體證券商9月份稅後淨利125億元 累計稅後淨利743億元

外幣存款8月為何爆增近5000億元？ AI出口熱正改變資金流向

相關新聞

股市回穩、預售解約量緩解 8月解約量較5月高點「下滑近七成」

根據實價資料顯示，今年4月受到美國關稅政策衝擊，股市出現一波大跌，連帶影響民眾的資金財富與信心。

星展上看金價4,450美元 花旗、滙豐齊調升預測

金價今年屢創新高，外銀對後市看法一致轉向樂觀。星展銀行（台灣）於第4季投資展望中表示，受惠各國中央銀行買盤與「去美元化」...

不恐慌了？8月預售解約量大減7成、全台僅101件

實價資料顯示，今年4月受到美國關稅政策衝擊，股市出現一波大跌，當時4、5月預售解約數量增加，4月全台解約280件，5月3...

台中101、漢神洲際、D-ONE 三大百億級商場為房市鍍金

台中房市即將迎來「台中101」、「漢神洲際購物廣場」與「D-ONE第一大天地」三大百億級旗艦百貨，隨著近年陸續啟動招商或...

全家健康志向升級！從吃健康到喝健康 三款草本飲新上市

隨著秋意漸濃、光復節連假即將到來，全家（5903）「健康志向」系列從鮮食領域延伸至飲水日常，推出3款補水健康飲「紅豆薏仁...

低公設比新案買氣升 北北桃高雄高實坪預售交易增、這都室內空間最小

住商機構觀察實價登錄發現，今年第3季台北市、新北市、桃園市及高雄市等四都主建物平均占比，與五年前相比，皆呈現成長逾2～3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。