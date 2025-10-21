不恐慌了？8月預售解約量大減7成、全台僅101件
實價資料顯示，今年4月受到美國關稅政策衝擊，股市出現一波大跌，當時4、5月預售解約數量增加，4月全台解約280件，5月300件，寫下2023年7月預售解約即時揭露的新高。
不過隨股市開始回升甚至寫下歷史新高，解約件數也逐漸穩定，7月僅95件，8月也只有101件的水準，只有5月大減近七成。
根據先前內政部公開的統計數據，預售解約占總交易量僅1.1%，解約比率非常低，38%解約者購買2戶以上預售屋、28%則是名下有屋，又購買一戶預售，總計66%有購買或持有多戶情形。
解約原因並非全因選擇性信用管制所致，也有買方因換戶、增購車位需要，而先解後簽，也有因個人資金不足、工作地變更等原因而解約。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從逐月的解約件數來看，第七波管制後解約件數略為增加，尤其是今年3月開始單月245件，4月股災單月解約280件，5月更增加到統計以來新高單月300件。
隨股市開始反彈穩定後，6月滑落到181件，7月剩95件，8月101件，股災當時有些民眾對於未來沒有信心，有些則是股市短期重挫，導致資金調度困難，許多原因匯聚導致當時解約狀況增加，不過第七波管制後買盤謹慎，更早前的預售也可以換約，呈現成交少、解約也少的市況。
以區域來看，今年截至9月已揭露的都會區，解約最多是台中市274件，桃園市253件，高雄市226件，這些也是過去房價飆漲與熱銷的區域。
曾敬德表示，由於解約的代價不小，除非財務出狀況、貸款可能出問題，或者是預期房價可能跌得比繳的多，否則不容易出現預售的解約潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言