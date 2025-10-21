WHO公布疫苗清單 國光流感、破傷風及安特羅腸病毒三大疫苗入列

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國光生（4142）21日宣布，世界衛生組織（WHO）官網9月公布全疫苗產品清單（Full Vaccine Product List）國光生技的流感疫苗、破傷風疫苗，及子公司安特羅生技的腸病毒疫苗均列入WHO清單中。

這是WHO為強化國家及區域防疫能力，並促進疫苗可近性，提供給各國的採購清單，顯示國光生技已加入全球防疫供應鏈，國產疫苗廠的品質與產能獲國際肯定，也將加速國光生技國際化腳步。

WHO最新公告的疫苗產品清單，包括全球超過1,000項可供採購的疫苗產品，目的是為增進對疫苗產品需求、供應及價格波動的了解，以進一步確認各國對疫苗的可負擔性及短缺風險，希望強化國家和區域能力，全面提升疫苗供應可近性，達成WHO全球健康促進及增加疫苗覆蓋率的目標。

國光生技表示，國產疫苗打入WHO防疫供應鏈對台灣十分有意義，將藉此機會加強國際市場連結及國際化腳步，這也是國光身為國產疫苗廠為台灣及全球防疫貢獻心力。

其中國光流感疫苗不僅每年秋冬供應近五成的公費流感疫苗供國人施打，流感疫苗已出口東南亞、東歐等地，更向巴西申請藥證，已通過巴西GMP查廠，預備進入南半球市場。

而國光破傷風類毒素更是台灣唯一取得藥證的國產破傷風疫苗，每年至少穩定供應100萬劑，不僅滿足疫苗自給自足的目標，更有餘力供應國際。國光精進開發單劑型破傷風針劑，今年底可全面供貨，提供更符合第一線緊急臨床使用的疫苗。

國光生產的安特羅腸病毒疫苗也在WHO可供採購疫苗清單上，由國人自主開發的安特羅腸病毒疫苗自2023年取得台灣藥證後，2025年安特羅腸病毒71型疫苗公開完整三期臨床試驗數據顯示，疫苗保護力達99.21%。安特羅積極拓展東南亞市場，已在澳門、越南、泰國等地申請藥證，並與印尼最大民營生物製劑公司ETANA簽訂銷售合約，布局東協市場。而安特羅腸病毒疫苗列入WHO清單後，將加速腸病毒疫苗國際化，將優質的國產疫苗從東南亞再推廣到全世界。

國光生技強調，雖然台灣並非WHO會員國，國光生技2024年與WHO簽訂SMTA2協議，確保在新型流感疫情爆發時，台灣可以第一時間取得WHO提供的病毒株，俾能盡快開發新型流感疫苗或抗病毒藥。這項協議除可增進台灣在大流行時的防疫韌性外，也同時承擔了全球防疫夥伴的責任，建立與WHO的合作關係。

國光生技表示，為與國際接軌早在2012年就加入「國際製藥聯盟IFPMA全球流感疫苗供應任務組( IVS Influenza Vaccine Supply International Task Force）」 ，與Sanofi、GSK等19個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列聯盟會員；國光生技同時也是WHO新型流感防範架構PIP Framework的合作夥伴，為台灣唯一加入的疫苗廠，對於迅速因應新型流感疫情及流感疫苗供應具有獨特優勢。

國光生 WHO 生技

