台中101、漢神洲際、D-ONE 三大百億級商場為房市鍍金

台中房市即將迎來「台中101」、「漢神洲際購物廣場」與「D-ONE第一大天地」三大百億級旗艦百貨，隨著近年陸續啟動招商或進入開幕倒數階段，形成強勁的商圈聚落效應，也為房市鍍金，周邊新案吸引品牌建商與自住買盤高度關注。

尤其有台中101之稱的「置地廣場台中」，更因坐落台中百貨雙雄所在的七期生活圈，每有新案推出，屢屢成為市場焦點，今年包括達麗、寶璽、豐邑等指標建商陸續推出新案搶市。

台北101今年宣布品牌首次跨出台北，選址於台中七期商圈，並攜手國泰人壽共同打造全新地標「台中101」，吸引眾多國際精品品牌積極搶進，更顯示中台灣消費實力備受肯定，堪稱目前中部最受矚目的大型商業開發案之一。

加上9月底新光三越中港店盛大復業，雙重利多效應讓七期生活圈熱度再度飆升，再次印證七期穩坐台中高端生活與商業核心的地位。

隨著重量級百貨話題加持，區域房市期待值同步拉升。其中，達麗建設推出的新案「達麗拾穗」，規劃2至3房、21至38坪產品，鎖定自住與置產雙重需求。基地更是正台灣大道上少見的三面臨路、角地優勢，退縮大花園擁有良好棟距與採光條件。

交通機能方面，步行即可抵達未來捷運藍綠線交會站點市政府站，串聯七期生活圈與各大商業設施，加上鄰近「台中101」預定地，自然受到市場關注。

作為大型上市櫃的品牌建商達麗建設，佈局遍及全台，推案選址皆鎖定具備重大建設題材與長期發展潛力區段，更憑藉穩健的營建品質及貼心的規劃設計，累積一群忠實品牌粉絲，根據實價登錄資料，已揭露54筆成交，最高成交單價達78.21萬元，即便在市場觀望氛圍下，仍獲剛性買盤青睞。

另外，寶璽建設推出的「寶璽天讚」，規劃百坪級產品，目前最高成交單價已達98.01萬元，在高資產族群與重大建設題材雙重支撐下，區域行情持續上行。

另一重點建設「漢神洲際購物廣場」，即將於明年初開幕，預計引進近500家國內外品牌，為北台中注入大量人流與商機。

觀察周邊預售市場表現，區內的話題新案「舜元悟野」，規劃主打3至4房，與結合運動主題的「三球野奢宅」公設設計，鎖定重視休閒與親子生活的家庭客群，目前最高成交單價來到72.04萬元；豐邑建設推出的「豐邑ONE+」最高成交單價為63.83萬元。

至於占地達18萬5,400坪的「D-ONE第一大天地」，預計2026年底完工，不僅為高鐵特區導入大量消費人潮，更使區域住宅市場熱度同步升溫。區內新案推陳出新，包括「大華縱橫」及達麗「新高鐵」等相繼進場，後市可期。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔指出，台中房市正進入建設題材與高端商業聚落並進的嶄新階段，隨著指標型百貨陸續開發營運，三大新興商圈將成為帶動住宅市場價值重估的關鍵力量。

由於建設進程具有可預期性，購屋族群對於中長期發展具高度信心，自住與置產買盤同步回籠，未來隨著商場正式營運後所帶動的生活圈成熟度與消費動能，有望進一步強化區域不動產的抗跌性。