工研院《島影琴深》勇奪繆思設計獎9項大獎 展現臺灣文化科技軟實力

由工研院協力技術研發、與福爾摩沙管風琴文化協會共同打造的《島影琴深：余曉怡管風琴音樂會》，於10月16日榮獲美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）與創意獎（MUSE Creative Awards）共9項大獎，包含4座最高榮譽的「鉑金獎」與5座「金獎」，涵蓋AI應用、智慧科技、沉浸體驗、展演燈光等設計與創意類別，成為極少數以古典音樂會形式榮獲國際設計大獎的案例，展現工研院在推動文化科技應用上的創新實力。此次佳績亦與Samsung Mobile推出的《Open always wins: Samsung × Paris 2024》、以及Adobe所推出的《Photoshop Mobile Launch》等國際級專案齊名，再度證明臺灣文化科技作品在國際舞台上具備強勁競爭力。

《島影琴深》融合了高階燈光設計、AI視覺生成技術與全像投影應用，由工研院提供技術研發支援，結合文化創意與數位轉譯，跳脫傳統音樂會形式，轉化為一場沉浸式的文化體驗。本次合作聚焦於導入工研院開發的「多模態即時互動音景生成內容」技術，透過AI分析每首樂曲的風格、結構與情感，生成對應的文字、影像與視覺畫面，並結合表演團隊的創意，呈現多樣化的動態音景。在國家音樂廳演出中，管風琴演奏結合大型智慧透明顯示器，實現音樂與光影的同步互動，為古典音樂加入嶄新視覺層次。團隊亦首度和黑川互動媒體與藝高文創合作，於展演廳牆面設置AI互動光雕裝置，與生成式音景同步呈現，強化沉浸體驗，展現科技研發與藝術生態系的深度整合。繆思獎主辦單位盛讚：「這不僅是一場音樂會，更是一項以智慧科技為驅動的文化創新原型。」

本次得獎團隊由工研院副總暨產科國際所所長林昭憲擔任製作人，結合藝術策展人暨管風琴音樂家余曉怡、導演吳米森等多位台灣的國際級文化人才，攜手璞藝文化藝術、黑川互動媒體、藝高文創、亞德整合行銷、摩根音樂藝術等單位，實現藝術與科技的深度融合，展現出跨域協作的成果。

工研院產科國際所所長林昭憲表示：「AI科技已成為文化創新的關鍵動能，但是我們跨域團隊堅信科技不是要取代藝術家，科技應該是要協助藝術家來共創藝術。臺灣擁有許多國際級的人才以及創新的科技，文化科技應該是協助臺灣藝術家走上世界舞台的秘密武器。臺灣在文化和科技的有機融合正在被世界看見和認可。」他也指出，《島影琴深》已累積15項國際大獎與2項提名，不僅驗證文化與科技整合的潛能，更為臺灣文化科技IP發展建立實戰案例，未來可望推進巡演、教育推廣、文創轉譯等多元應用。

歷經一年創新實驗與技術優化，由福爾摩沙管風琴文化協會、工研院、璞藝文化藝術、黑川互動媒體、藝高文創、亞德整合行銷、摩根音樂藝術持續參與研發與技術整合的《島影琴深II：余曉怡管風琴音樂會》將於10月24日於高雄衛武營國家藝術文化中心登場。此次升級版內容在上半場的臺灣原創管風琴獨奏作品蕭泰然《管風琴序曲》中，結合已故國寶級藝術家陳輝東的系列畫作；余曉怡親自改編的《牡丹花》則與世界級畫家陳香吟的畫作相互呼應。兩組作品透過AI的創作對話，讓畫作隨著音樂節奏融合和糾纏，成為本次演出的核心。而下半場從吳米森導演的經典電影配樂《島影琴深》組曲，到徐子晴《靈感臺灣》壓軸登場，結合薩克斯風、弦樂與打擊樂的多重編制，以當代語彙詮釋島嶼精神，帶領觀眾聆聽屬於臺灣的獨特聲音，也可以隱約尋找到上半場經典名曲的啟發。