三陽解決電動車里程焦慮公開全新研發「PE3 增程式電動機車技術」

三陽工業（2206）21日公開全新研發的「PE3 增程式電動機車技術」，董事長吳清源分析，油電混合車（Hybrid Electric Vehicle，HEV）概念正式導入機車，攜手士電（1503）、中油一起研發解決消費者騎乘電動車的里程焦慮擔憂，預計在2026年示範運行，2027年正式推出SYM綠牌機車，未來會陸續導入SYM品牌全車系一起銷售。

展望今年台灣機車市況，吳清源預估，今年國內的機車市場銷售可能較2024年衰退5%，不過三陽SYM品牌業績有信心逆勢微幅成長；2026年台灣的機車市場持續成長外，全球機車市場也必須一起降低排碳需求汰換市場需求持續看好，三陽目前產能供不應求，預計進行全球大擴產，將於2027年完成擴產計畫，朝著年銷售量百萬台的目標挺進。

吳清源指出，油電混合車結合汽油引擎和電動馬達的動力系統，日本TOYOTA是發展這個產品最積極業者，這樣的技術在汽車運用已經是非常純熟，過去從來沒有導入機車，隨著電動車全球已經發展一段時間，多能源車政策已是未來趨勢；機車也要朝這樣的方向發展，「PE3 增程式電動機車技術」對三陽工業來說是一個全新的挑戰，攜手中油、士電一起研發開拓全新市場商機。

在全球邁向「2050 淨零排放」的浪潮中，交通載具的能源轉型已成為各國共同目標。然而在電動化推進中，消費者常面臨里程焦慮、充電不便；提供換電廠商長期也會面臨電池汰換高成本過高等問題，使機車在能源轉型的推動上屢遇阻礙。

吳清源進一步表示，今日正式發表全新世代「PE3 增程式電動機車技術」，秉持著創新的企業文化，以「電動車的駕馭體驗，油車的自由（The freedom of fuel, the soul of electric）」為精神，並「以油充電、全時電驅動」為核心設計理念，推出全新一代增程式電動機車，讓騎士享受純電騎乘的寧靜與平順，同時消除電動車常見的里程焦慮，一起邁向二輪移動的新能源篇章。

電動車的補助相當龐大，電池的汰換成為新的問題，三陽工業推出「PE3 增程式電動機車技術」就是要解決消費者享痛點，第一個未來再也沒有里程焦慮，第2個沒有月租費使用問題；第3，享受電動車的騎乘快感，又不受限里程焦慮自由行動快感。

「PE3 增程式電動機車技術」四大技術亮點，給想買電動機車消費者一個全新選擇。首先，ISG 智慧整合啟動發電系統啟動馬達與發電機合一，當電量降至40%時自動啟動發電，以油充電模式，全程無痕切換；不僅確保舒適寧靜的騎乘體驗零中斷，更提升能源轉換效率與引擎靜肅性。

其次，軟碳鋰三元電池模組，採用高能量密度電芯與穩定化管理策略，使電池壽命可達十年以上，固定區間充放電機制有效降低熱衰退，兼具高安全性與量產性。

第三，多元充電模式，無須換電，除了以油發電，快速儲能模式外，PE3 支援 110V / 220V 家用插電充電，不需月租、不受換電站限制。未來與中油合作導入充電槍方案，善用現有隨處可及的中油加油站服務網，達成「隨處可充、無需等待」的便利補能模式。