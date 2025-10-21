快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

三陽解決電動車里程焦慮公開全新研發「PE3 增程式電動機車技術」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
三陽工業董事長吳清源21日公開全新研發的「PE3 增程式電動機車技術」，將成為機車進入電動車模式的新潮流。黃淑惠攝
三陽工業董事長吳清源21日公開全新研發的「PE3 增程式電動機車技術」，將成為機車進入電動車模式的新潮流。黃淑惠攝

三陽工業（2206）21日公開全新研發的「PE3 增程式電動機車技術」，董事長吳清源分析，油電混合車（Hybrid Electric Vehicle，HEV）概念正式導入機車，攜手士電（1503）、中油一起研發解決消費者騎乘電動車的里程焦慮擔憂，預計在2026年示範運行，2027年正式推出SYM綠牌機車，未來會陸續導入SYM品牌全車系一起銷售。

展望今年台灣機車市況，吳清源預估，今年國內的機車市場銷售可能較2024年衰退5%，不過三陽SYM品牌業績有信心逆勢微幅成長；2026年台灣的機車市場持續成長外，全球機車市場也必須一起降低排碳需求汰換市場需求持續看好，三陽目前產能供不應求，預計進行全球大擴產，將於2027年完成擴產計畫，朝著年銷售量百萬台的目標挺進。

吳清源指出，油電混合車結合汽油引擎和電動馬達的動力系統，日本TOYOTA是發展這個產品最積極業者，這樣的技術在汽車運用已經是非常純熟，過去從來沒有導入機車，隨著電動車全球已經發展一段時間，多能源車政策已是未來趨勢；機車也要朝這樣的方向發展，「PE3 增程式電動機車技術」對三陽工業來說是一個全新的挑戰，攜手中油、士電一起研發開拓全新市場商機。

在全球邁向「2050 淨零排放」的浪潮中，交通載具的能源轉型已成為各國共同目標。然而在電動化推進中，消費者常面臨里程焦慮、充電不便；提供換電廠商長期也會面臨電池汰換高成本過高等問題，使機車在能源轉型的推動上屢遇阻礙。

吳清源進一步表示，今日正式發表全新世代「PE3 增程式電動機車技術」，秉持著創新的企業文化，以「電動車的駕馭體驗，油車的自由（The freedom of fuel, the soul of electric）」為精神，並「以油充電、全時電驅動」為核心設計理念，推出全新一代增程式電動機車，讓騎士享受純電騎乘的寧靜與平順，同時消除電動車常見的里程焦慮，一起邁向二輪移動的新能源篇章。

電動車的補助相當龐大，電池的汰換成為新的問題，三陽工業推出「PE3 增程式電動機車技術」就是要解決消費者享痛點，第一個未來再也沒有里程焦慮，第2個沒有月租費使用問題；第3，享受電動車的騎乘快感，又不受限里程焦慮自由行動快感。

「PE3 增程式電動機車技術」四大技術亮點，給想買電動機車消費者一個全新選擇。首先，ISG 智慧整合啟動發電系統啟動馬達與發電機合一，當電量降至40%時自動啟動發電，以油充電模式，全程無痕切換；不僅確保舒適寧靜的騎乘體驗零中斷，更提升能源轉換效率與引擎靜肅性。

其次，軟碳鋰三元電池模組，採用高能量密度電芯與穩定化管理策略，使電池壽命可達十年以上，固定區間充放電機制有效降低熱衰退，兼具高安全性與量產性。

第三，多元充電模式，無須換電，除了以油發電，快速儲能模式外，PE3 支援 110V / 220V 家用插電充電，不需月租、不受換電站限制。未來與中油合作導入充電槍方案，善用現有隨處可及的中油加油站服務網，達成「隨處可充、無需等待」的便利補能模式。

第四，側掛馬達高效率驅動，新式側掛馬達配置兼顧動力輸出與車身重心平衡，最高時速可達75 km/h。在綠牌級距下展現白牌級性能。

三陽工業「PE3 增程式電動機車技術」四大技術亮點，解決騎乘電動車的里程焦慮擔憂，給想買電動機車消費者一個全新選擇。黃淑惠攝
三陽工業「PE3 增程式電動機車技術」四大技術亮點，解決騎乘電動車的里程焦慮擔憂，給想買電動機車消費者一個全新選擇。黃淑惠攝
三陽工業公開全新「PE3 增程式電動機車技術」　開啟二輪運具新時代。黃淑惠攝
三陽工業公開全新「PE3 增程式電動機車技術」　開啟二輪運具新時代。黃淑惠攝

電動機車 電動車 E3

延伸閱讀

SMAT協會公布調查數據 八成三民眾要求政府更積極推動電動機車

中釉新材料 拓海外版圖

Mercedes-Benz 在美國宣布停售入門電動車 EQB 車系

Toyota電動車銷售卡關？上月在日本僅售出18輛電動車！

相關新聞

全家健康志向升級！從吃健康到喝健康 三款草本飲新上市

隨著秋意漸濃、光復節連假即將到來，全家（5903）「健康志向」系列從鮮食領域延伸至飲水日常，推出3款補水健康飲「紅豆薏仁...

低公設比新案買氣升 北北桃高雄高實坪預售交易增、這都室內空間最小

住商機構觀察實價登錄發現，今年第3季台北市、新北市、桃園市及高雄市等四都主建物平均占比，與五年前相比，皆呈現成長逾2～3...

華航淨零飛行 首度永續航空燃油添加比率40%、攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」

中華航空落實淨零碳排，目前從桃園國際機場出發航班都有添加2%至5%永續航空燃油SAF，今天更首度在前往曼谷的CI831航...

新案成交出現「實坪回漲」 房仲：這種房子才是心頭好

房仲統計預售屋實價資料發現，與五年前相比，今年第3季雙北、桃園、高雄主建物平均占比皆呈現成長。大家房屋企研室公關主任賴志...

人力銀行民生服務產業薪資報告書 這兩職務年薪中位數上看百萬

「104 AI職涯顧問」是104獵才顧問專門針對中高階工作者而推出的專業亮點加速器，透過AI協助求職者提煉專業亮點，找出...

「銀新未來城」打造全齡友善社區 信義房屋曝週邊房市現況

新北市三重區近期迎來重大都市計畫利多！「銀新未來城」計畫於2025年6月獲內政部都市計畫委員會通過，未來將強化區域醫療與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。