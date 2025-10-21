北台永續新引擎 2025基北北桃淨零轉型聯合發表暨媒合會登場

新北市首次攜手基隆、臺北及桃園三市，共同舉辦「2025基北北桃淨零轉型聯合發表暨媒合會」，21日於新板希爾頓飯店盛大登場。新北市政府經發局表示，這場北台灣首創的跨區合作，象徵地方政府共同推動產業永續轉型、攜手邁向淨零的全新里程碑。

活動安排重量級產業專題演講，並集結近30家節能、儲能、創能及智能廠商，提供技術交流與媒合展區服務，吸引超過百家業者共襄盛舉，現場氣氛熱絡，展現企業迎戰碳時代的高度熱情與行動力。

新北市副市長劉和然表示，淨零轉型已是全球產業發展的必經之路，面對歐盟碳關稅（CBAM）等國際經貿挑戰，基北北桃合作平台將集結公私部門力量，成為企業最堅實的後盾，提供即時、有效的行政協助，助力企業渡過碳稅困境。劉和然強調，這次史無前例的四市合作，展現地方政府推動產業淨零轉型的決心與具體成果。

基北北桃合作平台一直以來都是四市共同面對挑戰的重要機制。新北市作為領頭羊，率先全國發布「2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，更主動攜手三市共同推動產業淨零轉型。

114年度四市透過舉辦多場培力課程，已吸引超過1,200家企業參與，完成8,300家次能源查核及減碳輔導，並協助爭取資源實質支持企業導入節能減碳與再生能源設施。今日的啟動只是開端，未來將持續深化公私協力，帶領更多企業培養碳盤查與碳規劃專業人才，從內部文化著手，打造永續競爭力。

經發局說明，本次活動特別邀請和碩科技董事長童子賢發表「公私協力—能源轉型與企業發展」專題演講，分享企業減碳實務與國際趨勢洞見，為產業提供行動方向，帶來淨零轉型正面的影響與效益。

此外，現場同步舉辦「節能媒合會」與「基北北桃聯合碳健檢專區」，媒合會集結創能、儲能、節能及智能等近30家優質廠商，提供企業一站式技術交流與媒合平台，協助企業掌握最新減碳解決方案；聯合碳健檢專區則由專業顧問團隊提供一對一諮詢，協助企業快速了解碳排現況、掌握節能改善方向，並提供精準的技術媒合資訊，讓企業在轉型路上能有效結合政策資源與技術支援。