全家健康志向升級！從吃健康到喝健康 三款草本飲新上市

隨著秋意漸濃、光復節連假即將到來，全家（5903）「健康志向」系列從鮮食領域延伸至飲水日常，推出3款補水健康飲「紅豆薏仁水」、「黑豆決明子」與「桂圓紅棗水」，嚴選天然穀物與草本食材，無咖啡因、低負擔，為忙碌現代人打造「新世代補水日常」。即日起至11月25日，三款新品推出限時嚐鮮活動，任選第二件只要10元。

全家並在全台4,400間店舖推出多重連假優惠，10月22日起至10月26日推出「會員專屬活動」，超過40款商品享買一送一、加10元多1件等優惠，包含Let’s Café經典美式及拿鐵任選兩件89元、Let’s Tea芭樂檸檬綠第二杯10元等超值組合；「康康5」自10月24日至10月26日登場，指定杜老爺雪糕、酷繽沙、FamiCollection天然水等人氣商品享最低5折起。

全家健康志向系列自2019年推出以來，以「加一點健康、減一點負擔」為核心理念，提供符合各年齡、各族群生活所需的均衡營養選擇。由雙營養師監製，從食材選用到營養比例，皆以「以你的健康優先」為方向，打造營養又美味、多元又安心的鮮食商品，累積年銷突破10億元，穩居便利商店健康鮮食市場領先地位。

今年10月，「健康志向系列」更進一步從鮮食延伸至飲品，在營養師劉怡里監製下，推出「紅豆薏仁水」、「黑豆決明子」與「桂圓紅棗水」共3款日常補水飲品新選擇，讓消費者「從吃健康到喝健康」，隨時補充應援日常所需元氣。

「紅豆薏仁水」融合紅豆、薏仁與紅米三種穀物，清爽助代謝好入喉；「黑豆決明子」嚴選炒焙黑豆搭配黑米、牛蒡與決明子，風味樸實清香；「桂圓紅棗水」則以紅棗、桂圓為主要食材，結合南非國寶茶與羅漢果的自然甘潤，為秋冬帶來溫暖感受。全系列無咖啡因、低負擔，即日起至11月25日止推出限時優惠，任選第二瓶僅10元（原價每瓶35元），打造新世代補水新日常。

迎接10月連假最後一波，「全家」同步祭出「康康5」與「會員專屬優惠」兩大超值優惠，自10月22日起至10月26日，多款人氣商品最低5折起，讓消費者無論外出旅行或居家休息，都能輕鬆補貨不間斷。

「康康5」於10月24日至10月26日推出精選高人氣冰品與飲品推出限時優惠，包含黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙、杜老爺草莓蘋果優格雪糕、FamiCollection天然水1000ml、農心辛拉麵辣白醬風味等商品享買一送一。「會員專屬優惠」也不缺席，自10月22日至10月26日推出數十款商品優惠，如Let's Café經典美式（特大）及經典拿鐵（特大）任選兩件89元、Let's Tea芭樂檸檬綠（特大、冰飲）同品項第二杯10元，SOHOT炎選多款商品享最低5折起及農心辛拉麵袋麵買一送一等優惠，從通勤早餐到連假宵夜，一次備齊多樣化餐飲選擇，成為最便利的能量補給基地。