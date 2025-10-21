百元換百萬！萊爾富發財卡開跑 抽輝達、台積電雙強股票

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
迎接2026馬年，萊爾富打響年節促銷第一槍，宣布推出百元限量「2026馬年發財卡」，全台限量100萬張。萊爾富/提供
迎接2026馬年，萊爾富打響年節促銷第一槍，宣布推出百元限量「2026馬年發財卡」，全台限量100萬張。萊爾富/提供

迎接2026馬年，萊爾富打響年節促銷第一槍，宣布推出百元限量「2026馬年發財卡」，全台限量100萬張，自10月29日起開賣至明年2月22日止。卡片除可參加多重抽獎外，更主打「抽輝達、台積電（2330）股票」的高價投資獎，搭配百項3C、旅遊與美食好禮，搶攻年底到春節的消費熱潮。

萊爾富表示，「2026馬年發財卡」每張售價100元，民眾購卡後於活動期間登錄序號並成為Hi-Life VIP會員，即可參加六波抽獎，最大獎為輝達（NVIDIA）股票500股，另有台積電股票共5張，總價值超過百萬元。每組序號登錄愈早，最多可獲七次抽獎機會。抽獎活動將於2026年1月至2月間分六場進行，並透過官方臉書粉絲專頁直播開獎。

萊爾富延續去年發票登錄金額突破千萬元的火爆盛況，今年的活動將進一步升級，第一重序號抽大獎，購買「2026馬年發財卡」後，只要於2025年10月29日到2026年2月24日期間登錄序號並成為Hi-Life VIP會員，即可參加多重抽獎，贏取超值投資大獎。其中最大獎項為輝達（NVIDIA）股票500股，共2名幸運得主可獲得，市值超過百萬元；此外還有台積電股票1張，將送出5名。

每張卡片的序號只要愈早完成登錄，最多可獲得7次抽獎機會，讓參與者中獎機率大幅提升，而每組序號限中獎一次。抽獎活動分別於2026年1月14日、2026年1月21日、2026年1月28日、2026年2月4日、2026年2月11日、2026年2月25日（最終場），總共6場透過萊爾富官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」公開直播。

第二重立即抽大獎，除了股票大獎，「2026馬年發財卡」結合23家知名品牌，橫跨旅遊、美食、生活三大領域，提供多達70種超值好禮，實體好禮包含全新上市的iPhone 17手機，讓果粉搶先體驗最新科技；Nintendo SWITCH 2次世代遊戲主機，滿足遊戲迷的熱血需求。還有機會抽中越捷航空台北至越南雙人來回機票，享受異國旅行的樂趣。家電類獎項也同樣實用與高質感兼具， 包括LG PuriCare超淨化空氣清淨機（AS601HWG0）、LG 12L除濕機（DD121MWE0）、禾聯14吋智能變頻DC風扇（HDF-14AH75B）、DORIS行李箱組。

多項旅遊住宿折扣優惠包括於AsiaYo訂房滿3,500元可折抵200元；於KKday全站滿3,000元現折400元；於可樂旅遊指定開運福袋行程享專屬折扣；使用WeMo PASS可免費體驗一個月騎乘服務；於塔木德酒店官網訂房還可再折168元。

美食折扣優惠內容同樣精彩，肯德基推出超吉福袋獨享餐62折；必勝客富裕福袋享樂餐享最低39折，頂呱呱則推出開運三飽餐7折等優惠。還有生活服務類折扣優惠，首次在foodpanda萊爾富生鮮雜貨專區訂購滿99元，享5折優惠（最高可折抵200元）。

第三重商品兌換每張發財卡上內含3個免費兌換好禮，消費者掃碼即可將商品券儲存至 Hi-Life VIP APP 會員帳戶中，且支援跨店分次兌換。

