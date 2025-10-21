低公設比新案買氣升 北北桃高雄高實坪預售交易增、這都室內空間最小

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構觀察實價登錄發現，今年第3季台北市、新北市、桃園市及高雄市等四都主建物平均占比，與五年前相比，皆呈現成長逾2～3個百分點。住商機構提供
住商機構觀察實價登錄發現，今年第3季台北市、新北市、桃園市及高雄市等四都主建物平均占比，與五年前相比，皆呈現成長逾2～3個百分點。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，消費者對於室內空間的追求，反應在市場之上，尤其近期全面買氣趨冷，高公設建案買氣相對較淡，因此整體平均下來，令都會區新案平均主建物占比向上攀升。

主建物坪數是指不含陽台等附屬建物、公設等公用空間之坪數，計算主建物坪數占整體權狀比例，可反應出該案實際使用坪數的多寡，也就是所謂「實坪」或「室內坪數」。

根據實價，台北市、新北市、桃園市及高雄市今年第3季新案主建物占比皆呈現成長，其中桃園市、高雄市平均主建物占比約49.5%、52.6%，與2021年同期相比增加2.4、3.8個百分點。

另觀察統計，第3季台中市主建物占比達45.5%，與2021年同期相比下滑1.7個百分點，為六都中新案平均室內空間最小的區域，也是下降程度最多的城市。

賴志昶分析，新案市場受大環境衝擊，購屋意願降低，現階段能成交案場要不價格具優惠，或本身條件夠吸引人，而以往令購屋人所詬病的高公設比新案則成交件數略減，致使一片小宅化的都會區房市，平均主建物占比仍呈現漲勢。

