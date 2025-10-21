打造「經濟日不落國」關鍵力量 林佳龍宴請全球僑務委員致謝僑胞

外交部長林佳龍20日宴請世界各地的僑務委員，以及立法院與監察院外交及國防委員會委員，他表示「十分榮幸宴請分布全球的『外交神隊友』」，並代表外交部向所有長期在海外為台灣打拚的僑胞與友人致上謝意。林佳龍強調，僑務委員、台商會及同鄉會都是台灣的經貿大使，更是「部部都是外交部、人人都是外交官」的最佳體現，感謝海外僑胞與國家一起拚，共同努力壯大台灣。

林佳龍表示，感謝僑務委員們在世界各地為台灣的外交工作與經濟布局與政府並肩努力，他並感謝辛苦的僑委會委員長徐佳青，幾乎跑遍全球親自和僑胞交流互動，讓政府與僑界連成一股力量，共同為台灣打拚。

林佳龍說，9月聯合國大會期間，在外交部面臨國際媒體宣傳費用遭立法院大幅刪除的困境時，北美台商會僑胞自發集資，在紐約時報廣場大螢幕刊登支持台灣參與聯合國的廣告，「這個行動如同及時暖流，讓第一線的外交同仁深受感動與鼓舞」。

林佳龍表示，總統賴清德在2024年520就職演說中，提出以「價值外交」為核心，打造「經濟日不落國」的願景。外交部據此推動「總合外交」及「榮邦計畫」，透過公私協力結合各部會及海內外民間資源。林佳龍認為，無論是僑務委員、台商會或同鄉會，都是台灣的經貿大使，更是「部部都是外交部、人人都是外交官」的最佳體現。

林佳龍回顧，上任一年多來，他已走訪11個邦交國、11個非邦交國及歐盟，更在台日斷交53年後訪問日本。他也說，不管到哪裡，總能感受到當地僑胞的熱情接待，這份溫暖始終是台灣在國際外交舞台上持續前行的力量。這一年多來，林佳龍也率領國內企業代表團前往歐洲、美國、菲律賓等地，推動無人機、半導體與AI等關鍵產業的國際合作。

林佳龍指出，今年9月他兩度訪問歐洲，參與多場「歐洲台灣文化年」系列活動，包括在捷克出席「故宮文物百選及其故事」特展開幕式、參訪英業達與緯創捷克廠與科技中心；在義大利欣賞優人神鼓的經典演出與台灣藝術家謝省民老師舉辦的版畫展，並在奧地利出席「當東方遇見西方音樂會」。此外，他也應荷蘭智庫「海牙策略研究中心」（HCSS）及波蘭智庫「卡斯米爾波拉斯基基金會」（CPF）邀請，發表兩場專題演說，在在展現台灣從科技到文化，努力深化與歐洲民主、科技與文化鏈結的成果。

「走訪各地的過程中，我深刻感受到僑胞長年在海外奮鬥的堅毅與成就，這正是台灣國力的延伸與象徵」林佳龍表示，在全民共同努力下，台灣憑藉半導體、AI及高科技供應鏈的優勢，已成為全球重要樞紐。面對國際政經情勢的快速變化，僑胞不僅是「Team Taiwan」的重要成員，更是推動台灣成為世界可信賴夥伴的重要力量。林佳龍強調，外交部將持續與僑胞攜手，為台灣在世界舞台上拚外交，也會成為僑胞在海外奮鬥的堅強後盾，提供最完善的協助與支持。