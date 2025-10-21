神級聯名重磅回歸 台酒 X 肯德基「花雕紙包雞」再掀秋冬美味熱潮

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
被譽為「最香神級聯名」的「肯德基台酒花雕紙包雞」睽違四年強勢回歸。圖／台酒
被譽為「最香神級聯名」的「肯德基台酒花雕紙包雞」睽違四年強勢回歸！2021年首度登場即掀起搶購熱潮，今年台酒再度攜手肯德基重現經典，以210度高溫封烤技法，將台酒經典花雕酒香鎖在雞肉裡，每一口都是記憶中最經典的感動。10月21日起，邀請饕客一同在這個秋冬重溫那份香氣撲鼻、溫潤入心的美味記憶。

花雕酒原為紹興舊俗中娶媳的禮酒，因酒甕繪花敷彩而得名。台酒以改良古法釀造、甕藏熟成，使酒香細緻而回味悠長，並廣泛應用於料理之中。

其中最具代表性的作品，莫過於經典的「花雕雞麵」—以陳年花雕酒入味湯頭為靈魂，搭配精選雞腿肉塊與Q彈麵體，打造出濃郁香醇、層次豐富的台灣經典味。自推出以來深受消費者喜愛，屢屢入選泡麵排行榜，更成為外國觀光客來台必買的伴手好物。

備受饕客期待的「肯德基台酒花雕紙包雞」隆重回歸！此次延續經典配方，選用台酒熟成陳年花雕酒熬製特製醬汁，融入當歸、川芎、枸杞等珍選香料，層層堆疊出溫潤濃郁的香氣。透過肯德基獨家210°C高溫紙包封烤工序，完美鎖住雞腿肉的鮮嫩與肉汁，再加入爽脆杏鮑菇增添豐富口感，每一口都鮮香入味、暖意滿滿。

全台肯德基門市10月21日起，同步開賣「肯德基台酒花雕紙包雞」與多款限定套餐，包含「雞汁飯餐」、「XL全明星餐」。台酒表示，前次推出時，許多網友熱烈推薦「花雕紙包雞」搭配「台酒花雕雞麵」一同享用，雙倍花雕美味、雙倍滿足感，完美詮釋屬於台灣味的經典組合。這次回歸，不妨再度體驗這份香氣交織的極致享受。

肯德基也貼心提供專業外送直送服務，無論是家庭聚餐、午間充電，或下班後的療癒時刻，「台酒花雕紙包雞」都將成為秋冬最暖心的選擇。立即透過肯德基線上預訂快取，或使用便利外送服務，輕鬆品味這道飄香回歸的經典美味！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

