新案成交出現「實坪回漲」 房仲：這種房子才是心頭好

房仲統計預售屋實價資料發現，與五年前相比，今年第3季雙北、桃園、高雄主建物平均占比皆呈現成長。大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，統計顯示，消費者愈來愈重視實際使用坪數，尤其近期全面買氣趨冷，低公設比新案是消費者心頭好，高公設建案相對乏人問津，因此整體平均下來，都會區新案平均主建物占比向上攀升。

賴志昶表示，主建物坪數是指不含陽台等附屬建物、公設等公用空間之坪數，計算主建物坪數占整體權狀比例，可反應出該案實際使用坪數的多寡，也就是所謂「實坪」或「室內坪數」。

根據實價資料，台北、新北、桃園及高雄今年第3季新案主建物占比皆呈現成長，其中桃園平均主建物占比49.5%、與2021年同期相比，增加2.4個百分點、高雄52.6%，與2021年同期相比，增加23.8個百分點。

賴志昶分析，新案市場受大環境衝擊，購屋意願降低，現階段能成交案場多具價格優惠，或本身條件夠吸引人，而以往令購屋人所詬病的高公設比新案則成交件數略減，促使小宅化明顯的都會區房市，平均主建物占比仍呈上升。

另觀察統計，台中第3季主建物占比達45.5%，與2021年同期相比下滑1.7個百分點，為六都中新案平均室內空間最小的區域，也是下降程度最多的城市。

住商不動產中區協理賴萬分析，近期台中推案多集中於十四期、單元二及單元三等重劃區，這些區域具有低密度開發、高綠覆率等特點，而若是本身新案基地較小又採低密度開發，則會拉高公設比例，加上不少中南部建商訴求氣派與豐富公設，更拉高公設比，致使台中新案平均主建物占比呈現下滑趨勢。

賴志昶表示，消費者追求實坪較大社區，可以往「大」或「老」兩方向尋覓，其中大是指的是基地面積大，此類建案規劃空間更有餘裕，且住宅戶數多，公設能被較多住戶分攤，公設比較低。。