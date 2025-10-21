快訊

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

王大陸閃兵案發燒 Energy書偉、棒棒堂小杰也被拘提

人力銀行民生服務產業薪資報告書 這兩職務年薪中位數上看百萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
餐飲業近年提升薪資條件留人，若能成為重要經營幕僚人員，成為策略規劃、數據分析與組織營運上的核心角色，年薪更上看百萬元。圖/本報系資料照片
餐飲業近年提升薪資條件留人，若能成為重要經營幕僚人員，成為策略規劃、數據分析與組織營運上的核心角色，年薪更上看百萬元。圖/本報系資料照片

「104 AI職涯顧問」是104獵才顧問專門針對中高階工作者而推出的專業亮點加速器，透過AI協助求職者提煉專業亮點，找出自己原本沒有發現的搶手優勢；近日同時發布《2025民生服務產業薪資報告書》，從薪資調查的角度，幫助在職者定期檢視自己的薪資與市場行情差距。

民生服務業中的高薪職務有：運輸物流倉儲業的經營/幕僚、一般服務業的業務銷售、不動產業的營建施作與業務銷售，年薪中位數突破92萬元；薪資增幅較大的職務是，一般服務業的業務銷售年薪中位數92萬、比去年的73萬增加19萬、年增27%最多；比職務晉升的薪資增幅，餐飲服務生、門市/店員/專櫃人員，晉升資深或主管職的薪資有望翻倍。

「104 AI職涯顧問」透過AI推薦求職者更精準的職缺，同時鼓勵職場朋友留意薪資資訊，發展更好的職涯。104 AI職涯顧問最新發布的《2025民生服務產業薪資報告書》，用數據分析住宿/餐飲服務業、一般服務業、批發/零售/傳直銷業、旅遊/休閒/運動業、運輸物流倉儲及不動產業共六大產業的薪酬與招募資訊。

前五大高薪職務，進榜次數最多的有「軟體/工程人員」，年薪中位數普遍落在74萬至90萬元，為驅動產業數位轉型關鍵職務；「業務銷售」在一般服務業與不動產業年薪中位數突破92萬元，其他民生服務業可達83萬元以上，為企業獲利關鍵角色；「經營/幕僚類人員」在運輸物流業年薪中位數高達93萬元，在多數的民生服務業中，年薪中位數也可達77萬至89萬元，凸顯其在策略規劃、數據分析與組織營運上的核心角色。

為吸引求職者投入民生服務業、同時留住在職者，企業已大幅調薪搶才。104 AI職涯顧問《2025民生服務產業薪資報告書》數據顯示，6大民生服務業薪資漲幅最高的職務，以業務銷售在5個產業位居調薪榜首，以一般服務業2024年年薪中位數73萬、躍升至2025年的92萬增加19萬元、增幅27%最高，其他民生服務業業務銷售年薪成長均超過16萬、增幅都可達24%以上，反映業務扮演直接連結企業營收與市場拓展的重要角色，企業透過大幅加薪留才，也避免高產值業務被競爭對手挖角。

除了業務銷售外，門市營業人員調薪同樣亮眼。如批發零售業年薪中位數增加9萬元、年增幅18%，一般服務業年薪中位數增加8萬元、年增幅16%，住宿餐飲服務業年薪中位數增加8萬元、年增幅15%，隨著實體通路與餐飲消費回溫，門市員工是品牌體驗與銷售回購的關鍵窗口，因此企業透過調薪來改善缺工與高流動率，穩定服務品質。行政/總務在各民生服務業的年薪中位數也增加7萬元、有15%左右的漲幅，反映人力成本上升與內部管理需求增加，企業也透過加薪來留住這類默默支撐運營的基礎人力。

服務業 年薪 薪資

延伸閱讀

頂尖企業最喜歡什麼樣的求職者？ IBM高層20年來只問一個問題

調查：香港打工仔平均加薪2.7%少於去年 凍薪率4年新高

質疑軍人加薪遭軍費爆增排擠 林沛祥：部署「鐵穹」誰操作？

支持國營事業！經濟部同意台電、台水、中油、台糖2025年調薪3.5%

相關新聞

人力銀行民生服務產業薪資報告書 這兩職務年薪中位數上看百萬

「104 AI職涯顧問」是104獵才顧問專門針對中高階工作者而推出的專業亮點加速器，透過AI協助求職者提煉專業亮點，找出...

大同總部土地開發要動了 價值數百億元…將帶來豐沛資金流

大同懸宕多年，位於北市中山北路精華區、總面積高達5萬坪的總部土地資產開發案要動了。在大同新任董座張榮華積極與大同創辦人林...

新案成交出現「實坪回漲」 房仲：這種房子才是心頭好

房仲統計預售屋實價資料發現，與五年前相比，今年第3季雙北、桃園、高雄主建物平均占比皆呈現成長。大家房屋企研室公關主任賴志...

「銀新未來城」打造全齡友善社區 信義房屋曝週邊房市現況

新北市三重區近期迎來重大都市計畫利多！「銀新未來城」計畫於2025年6月獲內政部都市計畫委員會通過，未來將強化區域醫療與...

財富管理論壇11月5日登場／永豐金證副總劉柏甫：財管不是高資產專屬

永豐金證券數位金融處處長、副總經理劉柏甫表示，從開放銀行、MyData到今年的TISA，一連串的政策開放，顯示財富管理不...

大同總部土地開發 張榮華、林郭文艷互利合作

大同公司位於台北市中山北路的總部土地開發案延宕多年，終於動了。據悉，該案之所以能在兩個月內就有突破，幕後關鍵是新任董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。