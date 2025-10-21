華航淨零飛行 首度永續航空燃油添加比率40%、攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」
中華航空落實淨零碳排，目前從桃園國際機場出發航班都有添加2%至5%永續航空燃油SAF，今天更首度在前往曼谷的CI831航班，將SAF添加比率提升到40%，歷來最高。
華航今年第4度參加天合聯盟Sky Team航空飛行挑戰，在SAF部分，突破以往最高20%的比率，今天於桃園飛曼谷CI831航班，添加40%，創下歷屆航空飛行挑戰最高添加比率。
華航說，根據國際航空運輸協會（IATA）資料，SAF相較傳統航空燃油可減少約80%的碳排放，華航會持續推動SAF常態化應用。
交通部加速航空業減碳，推動永續航空燃油（SAF）試行計畫，華航、長榮及星宇航空，4月2日在桃園國際機場及北高機場的出發航班，首度可添加SAF。
華航呼應減碳理念，今天在CI831航班也攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，以台灣在地食材推出全蔬食料理，請旅客響應環保愛地球。
另外，華航在CI831航班餐飲用品設計上，也融入環保元素，經濟艙提供不鏽鋼餐具，搭配環保材質的餐蓋、杯子、枕套、頭墊紙與洗手間用品容器，另使用經國際森林管理委員會認證的紙杯與生物可分解牙線棒。
