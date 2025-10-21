「銀新未來城」打造全齡友善社區 信義房屋曝週邊房市現況

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
目前三重房市仍處預熱階段，價格尚未大幅波動，但符合「有電梯、鄰近醫療、交通便捷」條件的物件，已逐漸建立議價優勢。（圖:信義房屋提供）
新北市三重區近期迎來重大都市計畫利多！「銀新未來城」計畫於2025年6月獲內政部都市計畫委員會通過，未來將強化區域醫療與長照資源，打造高齡友善社區。消息發布後，帶動房市詢問熱度上升，成為退休族與子女為長輩置產時的新興熱點。信義房屋三重自強店專員陳品彤指出，近期已有不少北市買方將三重視為替代選項，交通便利加上醫療利多，吸引力大增，她也分析了近期最受高齡買方青睞的產品條件。

目前三重房市仍處預熱階段，價格尚未大幅波動，但符合「有電梯、鄰近醫療、交通便捷」條件的物件，已逐漸建立議價優勢。退休族購屋時多看重步行可及的生活圈，包括超市、傳統市場、公園與大眾運輸系統，社區型物件尤受青睞，有管理室、全天候警衛與垃圾集中處理機制，對高齡者更加友善。

雖然未來城尚未成形，但根據Google地圖，計畫基地周邊15分鐘步行範圍內已有19家診所，涵蓋牙科、耳鼻喉科、中醫科、皮膚科與家醫科等科別，應付銀髮族日常看診已具基礎量能，另有公車直達台北榮總、振興、馬偕等醫學中心，醫療資源布局頗具吸引力。

鄰近仁義與重陽重劃區，各具特色，吸引不同族群目光。仁義重劃區屋齡新、產品多為小坪數新古屋，平均屋齡約3至4年，單價每坪7字頭，預售屋落在80至90萬元，含車位總價約2,000萬元上下。此區格局小巧、總價可控，適合單身長輩或雙人退休家庭，生活機能依附龍門路、自強路、五華街等商圈，採買便利。

重陽重劃區開發較早，平均屋齡約15年，單價約每坪60至70萬元。區域內設有學區、公園與大型賣場等，以中大坪數為主，適合有多代同堂需求的退休家庭。兩重劃區距「銀新未來城」僅2至5分鐘機車車程，生活圈相互串聯，無論需求為何皆能找到合適產品。

陳品彤表示，隨著家庭結構改變，許多建商已逐步導入無障礙設計，如拓寬浴室門、加裝扶手、防滑地板等。部分新古屋與預售屋也主打開放格局與可彈性調整的空間，呼應長者使用需求。她預期，三重房市將逐步轉型為宜居型社區，高齡住宅市場將持續活化，房價亦具5%至15%的修復空間，成為北台灣高齡置產的新熱點。

重劃區 退休 預售屋

