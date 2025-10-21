財富管理論壇11月5日登場／永豐金證副總劉柏甫：財管不是高資產專屬

永豐金證券數位金融處處長、副總經理劉柏甫表示，從開放銀行、MyData到今年的TISA，一連串的政策開放，顯示財富管理不再只是針對高資產客戶的專屬服務。永豐金證券自建打造全新數位財管App-大戶豐智慧財管系統，具有三大戰略意義，包括七大資產一處總覽、財管商品數位化及客製化資產配置。

經濟日報將於11月5日舉行「財富管理論壇—川普變因 資產配置新策略」，劉柏甫將發表演講，主題為「數位時代 豐盈財管人生」，本論壇由經濟日報主辦，中信銀行、國泰金控、台新銀行、永豐金證券、富蘭克林證券投顧等協辦。

劉柏甫表示，台灣財富管理市場正面臨數個結構型的改變，包括一、人口結構與財富累積版圖遷移，台灣逐步邁入高齡化，65歲以上人口比例逐年升高，當勞保與勞退已經不足以安養退休生活，提前準備退休已經是近年最火熱以及最亟需被解決的金融服務缺口。

二、投資人行為轉變與高度數位化。被動投資崛起，近年ETF指數化投資成為市場主流，投資人更傾向低費用及高效率投資理財模式。三、監管環境與政策，從開放銀行、MyData、到今年的TISA政策，都透露財富管理不再只是針對高資產客戶的專屬服務，金融普惠化將真正在「大眾財管」得到實踐。

永豐金證券自建打造全新數位財管App-大戶豐智慧財管系統，劉柏甫認為具有三大意義，包括一、資產總覽，七大資產一處總覽；二、財管商品數位化，提供投資人最便捷的線上申購流程，更重要的是搭配雲端監控機制來做投後管理。

三、客製化資產配置，透過永豐金證券的專業理財服務，分析投資人目前資產分布的曝險是否能在風險承受度內，配置是否足以滿足理財目標，投資是否符合效率性、甚至多筆資金目的不同資金的應用規劃等。

大戶豐在上線不到三年，已經橫向串通台股、複委託、信託、衍生性商品等四大交易系統，先後上架四大類財管商品，累積33.6萬下載數，是目前業界唯一以數位財管為經營主軸的財管App，資產總覽每日都有破120萬的使用人次，2025年9月單月更高達2,724萬使用人次。