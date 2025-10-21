「鎢鋼大王」廖萬隆辭世 享壽77歲

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

被譽為「鎢鋼大王」的知名台商、春保森拉天時鎢鋼集團總裁廖萬隆日前逝世，享壽77歲。他白手起家，登上全球鎢鋼產業巔峰，創造年營收500億元事業版圖，成為商場傳奇人物。

根據官網資訊，廖萬隆常說，「你可以決定自己的世界要多大，關鍵不在努力多辛苦，而在於是否做出對的選擇」。他深信選擇比努力重要，26歲時憑藉著青年創業貸款，開啟創業旅程；36歲親訪鄧小平，洞察中國大陸工業崛起契機；60歲與歐洲大廠結盟，讓「春保鎢鋼」邁向世界舞台。

廖萬隆以「鎢鋼般的性格」自許，剛毅、固執、從不退縮。面對外界非議與競爭壓力，始終堅守原則：「照顧員工、關懷供應商、讓客戶滿意」。他相信企業存在的最高價值，不是財富累積，而是成就他人、回饋社會。

隨著事業發達，他投身公益與公共事務，歷任工商建研會、雲林同鄉會、張廖簡宗親會及兩岸文化經濟協進會理事長，並以敢言敢為的風格推動產業與社會議題。

上市鋼廠高層指出，廖萬隆謙稱只是「幸運地抓住機會的人」，從淡水小工廠起步，讓春保鎢鋼屹立全球市場，數十年的商場奮鬥，從勇於選擇、堅持初衷到感恩回饋，寫下一生商業傳奇。

