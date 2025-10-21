經貿指數調查 貿協：關稅衝擊 40%企業有感

外貿協會昨（20）日公布貿協經貿指數（TAITRA INDEX）最新調查結果，新關稅生效後，台灣企業對當下貿易環境信心些微下降；有四成以上企業認為，美國對等關稅持續上下波動造成衝擊。另外，美國穩定幣法案（GENIUSAct）推出，貿協將在12月15日舉行第一場「穩定幣與國際貿易未來論壇」，協助國內企業掌握趨勢。

貿協董事長黃志芳表示，調查的對象是各行各業，產業形態多元，所以會出現比較大的衝擊。貿協指出，貿協外銷信心指數美國對等關稅發布後是23.9，截至9月10日下滑到23.4；至於貿協外銷預期指數，從美國對等關稅發布後的27.8，截至9月10日已回升到28.7；另外，四成以上的企業認為，美國對等關稅持續波動會造成衝擊。

貿協經貿指數調查結果

黃志芳指出，從調整結果及指數變化，反映出全球經濟處於變局中的新常態，企業必須將創新科技、市場靈活度與核心優勢三者緊密結合，並提升對多元風險的應變能力，就是企業在「後關稅時代」突圍勝出的關鍵。

貿協總結這次指數統計的結果出現三大常態，首先，風險多元化，企業關注焦點已從單一的地緣政治，擴散至經濟波動、營運成本與AI重風險。

第二，短期承壓，新關稅衝擊下，更多企業短期內選擇自行吸收成本，顯示獲利能力正面臨挑戰。第三，預期分歧，對於川普2.0的影響，國內企業傾向視為短期風險，但海外台商則普遍認為將是長期結構性轉變。

另外，美國穩定幣法案（GENIUSAct）推出後，貿協預計12月15日舉行第一場「穩定幣與國際貿易未來論壇」。貿協指出，在創新突圍方面，已有近一成企業導入或計畫採用「穩定幣」，這些企業不僅貿易信心更高，關稅轉嫁能力也更強，這也證明了「創新力」與「營運韌性」相關。

黃志芳指出，穩定幣對貿易重要性開始浮現，貿協的調查報告中，國內有近20%的企業不清楚穩定幣對貿易變化有多大，貿協預計12月15日舉行「穩定幣與國際貿易未來論壇」，從穩定幣看未來國際趨勢論壇，邀請國內外專家進行討論。