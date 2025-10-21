樺漢入股桓鼎 傳衝刺減碳
工業電腦大廠樺漢（6414）昨（20）日公告，子公司樺成國際投資參與認購桓鼎-KY之私募普通股及私募無擔保轉換公司債，樺漢本次私募取得桓鼎1,220張，每股價格為16.18元，交易總金額達1,974萬元，換算持股比例為2.61%。樺漢表示，此次為策略性投資。
樺漢本次私募無擔保轉換公司債有785張，每張價格10萬元，交易總金額為7,850萬元。
樺漢、桓鼎對私募案暫未評論。但業界推測，樺漢集團全力搶攻智慧建築、ESG節能減碳、儲能等業務，旗下如樺旭能源、樺康智雲皆搶攻相關商機；桓鼎近年也轉型往綠色能源事業發展，預料雙方合作將聚焦節能減碳等領域。
