環泥強化AI機器人布局

環泥（1104）昨（20）日晚間公告，董事會通過以每股30元、共計6億元，授權子公司利永環球科技取得美國Tekscan Holdco, Inc.之100%股份及營運周轉金之用途。利永環球將結合這家公司在電子皮膚領域的技術，提供客戶最完整的機器人AI靈巧手的訓練工具及機器人的感測元件。

環泥表示，有鑑於AI機器人產業崛起，以及美國政府對在地製造的重視，利永環球將併購美國壓力感測器領導品牌Tekscan，以加強在美國的研發和製造能量以及業務布局。市場預期，隨著利永環球科技取得Tekscan Holdco, Inc.之100%股份後，環泥未來將很快打入全球AI機器人供應鏈市場。

環泥表示，利永環球與Tekscan整併後能更強化全球的布局。