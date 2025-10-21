上市櫃協會東方領袖講座／中職會長蔡其昌：投資「創新」 職棒才能攀峰

中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌指出，中職要把熱度變成產業，就要重視「母體」，也就是聯盟、球場與內容生態，要把聯盟做強、把場館做對、把內容做滿；只有台灣的職棒好，國家隊才會好。

蔡其昌日前出席台灣上市櫃公司協會主辦的「東方領袖講座」，以「打造成功產業之道─中華職棒走向世界之巔」為題，從國際賽事、聯盟治理、球場建設到內容經營提出路線圖。

蔡其昌說，奧運、WBC、12強等一級賽事由中職主訓，聯盟水位決定選手養成與競爭密度。近年長約與突破億元合約浮現，代表球團不再把棒球當公益，而是用企業邏輯擴大市場、留住人才；他直言：「不要把棒球當公益」， 只有投資與創新，才能再創高峰、創造更多營收，最後反哺國家隊。

內容生態是中職維持「高原熱度」的關鍵。一年360場形成穩定供給，「只要你關心棒球，你的演算法都會自動跑啦啦隊的影片、跑所有球員的事情、跑別隊比賽的觀點」，蔡其昌表示，現階段的內容流量持續帶動年輕族群，並向跨圈層受眾擴散。當外界笑說「只有啦啦隊」，他反而視為黏著度證明，因為場內一場出勤費可能約6,000元，但球場是曝光母體，延伸到尾牙、商演、代言的價值更高；離開職棒場景，單飛難以複製同等熱度。啦啦隊是內容引擎，母體仍在聯盟與現場體驗。

他指出，台灣多數球場由政府主導、設計同質、商業動能有限；大巨蛋比東京巨蛋晚了很多年才落成，但在不少面向仍未顯著超越後者。下一代球場應以園區化與在地化為核心，結合商場與交通節點，讓場館成為城市生活入口。他舉例，北海道、聖地牙哥把飲食、市集、步行動線與觀光整合，做到「全年齡、全時段」的場景經濟，將比賽轉譯為生活方式。

新球場更要長出球團的靈魂。以中信兄弟為例，他主張把品牌意象落到空間與動線，「入口就是一隻大象」，從地標到看台視覺，讓觀眾一踏入就進入球團宇宙；富邦等球團也把識別延伸到主題活動、周邊商品與商場串聯。為降低到場成本、提高進場意願，場址須優先考量捷運與轉乘便利、步行友善，把交通與可達性整合進設計。

治理是底色。他說，中職重大決策「51%不行，必須100%」，六隊共治雖辛苦，卻換來規則公正與執行穩健。細節也以球迷為導向，過去官方用球印有會長簽名，他曾看到球迷接到界外球後因看到前任理事長署名而表現厭煩；上任後他取消官方用球上的理事長簽名，保留認證、拿掉擾人的符號，回歸專業。

蔡其昌把經營哲學比喻是從「體育用品店」走向「百貨公司」。前者只賣比賽與裝備、受眾狹窄；後者把餐飲、購物、親子、展演、音樂、IP授權、觀光動線與交通共構整合在同一場域，讓不看球的人也願意走進來，並且二訪三訪。這套「百貨公司」思維，正好把主場硬體升級、啦啦隊內容引擎、球團DNA、交通可達性與投資治理串成同一條主線，當職棒做到這一步，勝敗只是一時，實力與熱度才會長留台灣。