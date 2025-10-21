大同三個大案 後年起完工認列
大同（2371）坐擁全台約46萬坪土地資產，在新任董座張榮華啟動北市中山北路總部土地資產開發案之際，大同現有資產活化布局已進入收割期。大同規劃，透過都市更新、自建及開發等多元方式，每年推進一至兩個項目，以穩定獲利。
據了解，大同土地資產多集中於北台灣精華地段，如桃園大園廠面積達17萬坪、基隆倉儲區有6.6萬坪、中和圓通廠尚有1萬坪。大同在2024年已處分芙蓉大樓和北市復興南路土地等高價值資產，目前仍擁有約46萬坪土地。
大同表示，現有三個大型開發案正在積極執行中，預計在2027年底至2029年間陸續完工並認列獲利。公司正積極推動資產活化計畫，三大開發案未來也可望為營運帶來數百億元營收貢獻。這些項目將為大同未來幾年的獲利打下穩固基礎。
這三大開發案包括大同莊園（新北市土城區），總銷金額達160億元，預計2027年下半年完工認列。大同新紀元（新北市中和廠捷運聯開案），大同約有千戶住宅可認列，預計2028年至2029年完工認列。大同新豐采（台北市雙連都更案），目前已公開銷售，預計2028年完工認列。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言