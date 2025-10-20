管理錦囊／學習自我覺察避免誤入禁區

秉持領導者之意志，運用管理技能達成目標，是管理者之責任。由於身負重任而居高位，不免與下屬產生距離。

因此，高位與權力容易讓人形成某種自我感覺良好的慣性，更因周遭之人的附和與恭維，進而產生推波助瀾的效果，讓管理者在不自覺中，迷失自己，結果即是稍有不甚往往身敗名裂。

近來媒體報導多起政府要員涉嫌公器私用案例，造成社會輿論一陣撻伐。探究其癥結之處，多為當事人低估高處不勝寒的道理，而誤入禁區，輕者丟官去職、重者恐招牢獄之災。因此，能否認清自己，就成了克服時勢的關鍵。

自我覺察（self-awareness）指的是對於自己能有深刻的瞭解，透過培養這些項能力，進而改善情緒管理、增進人際關係、優化決策品質以及精進個人生涯的成長與發展。至於如何掌握自我覺察的要領，本文提出以下三點供參。

要領一：更認識自己以自知

對自己有清楚的認識。簡單說就是認清自己是誰？自己的缺點為何？自己所處的位置與處境？

例如，我遇過一個客戶自知酒品欠佳，便不在應酬場合喝酒，若遇有人勸酒，他則毫不避諱坦承曾經酒後失態來化解。

要領二：珍惜及潔身以自愛

將自己的身心健康列為首要。簡單說就是要愛惜自己，並對自己的快樂與幸福負責，也對自己的人生有所交代。

例如，身為管理者應清楚瞭解自己所處的位置，循規蹈矩並遵行公事，謹守法紀與本分，尊重別人也成為一個受敬重之人，自能夠趨吉避凶。

要領三：三思而後行以自重

謹言慎行，並時常提醒珍惜自己的形象與人格。簡單來說，這意味著就是對自己的所作所為負責，明白清楚區分何事該做？何事不該做？

例如，身為管理者應以身作則成為榜樣，說話和做事都必須要經過審慎思考，儘量避免不必要的錯誤和麻煩，更絕不做出讓自己後悔之事。

《老子》第33章：「知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。」意思是了解別人是聰明，能夠了解自己是智慧。能夠戰勝別人算是有力量，而能夠戰勝自己更是剛強。

身居高位者，更應時時提醒自己，《詩經・小雅》云：「戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰。」意思是說身居高位者，應時時要戒慎恐懼，好比行走在深潭的旁邊，又好像踏在薄冰的上面，唯恐會陷落，所以凡事都要謹慎小心，提高警覺。

新世代管理者應學習掌握自我覺察的要領，認清自己的立場與所處的位置，時時保持警覺與惕勵，並以低調內斂、克己自制及不忮不求的態度來做事做人，有朝一日在面對更高位置挑戰時，自然就能夠游刃有餘。

（作者是國立高雄科技大學企管系兼任助理教授）