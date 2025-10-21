大同總部土地開發 張榮華、林郭文艷互利合作

大同公司（2371）位於台北市中山北路的總部土地開發案延宕多年，終於動了。據悉，該案之所以能在兩個月內就有突破，幕後關鍵是新任董事長張榮華積極拿出誠意，打破原本雙方不信任的僵局。

知情人士透露，張榮華與大同前董事長林郭文艷原為舊識，張榮華在今年8月入主大同、就任董事長後，隨即與林郭針對大同總部基地開發進行聯繫，雙方不久即取得共識。

大同總部土地產權複雜且涉及家族恩怨，張榮華來回溝通數次，展現極大誠意。林郭文艷觀察張榮華上任以來，在公司治理和轉型上的積極作為，並確認其確實有意認真經營大同，與過去因股權爭議造成的內耗劃清界線。

知情人士指出，過去，林郭文艷對於總部活化案態度固不妥協，而被解讀為「只要不是王光祥都好」。張榮華來了之後，林郭經兩個月觀察，確認張展現互惠互利的合作誠意後，雙方遂達成共識。

業界解讀，這項合作共識也意味著大同過去因股權爭議造成的內耗已告終。