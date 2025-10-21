快訊

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

大同總部土地開發 張榮華、林郭文艷互利合作

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

大同公司（2371）位於台北市中山北路的總部土地開發案延宕多年，終於動了。據悉，該案之所以能在兩個月內就有突破，幕後關鍵是新任董事長張榮華積極拿出誠意，打破原本雙方不信任的僵局。

知情人士透露，張榮華與大同前董事長林郭文艷原為舊識，張榮華在今年8月入主大同、就任董事長後，隨即與林郭針對大同總部基地開發進行聯繫，雙方不久即取得共識。

大同總部土地產權複雜且涉及家族恩怨，張榮華來回溝通數次，展現極大誠意。林郭文艷觀察張榮華上任以來，在公司治理和轉型上的積極作為，並確認其確實有意認真經營大同，與過去因股權爭議造成的內耗劃清界線。

知情人士指出，過去，林郭文艷對於總部活化案態度固不妥協，而被解讀為「只要不是王光祥都好」。張榮華來了之後，林郭經兩個月觀察，確認張展現互惠互利的合作誠意後，雙方遂達成共識。

業界解讀，這項合作共識也意味著大同過去因股權爭議造成的內耗已告終。

大同 張榮華 董事長

延伸閱讀

大同家電2025新品登場 「粉饗耀」電鍋超美 氣炸烤箱健康升級

北市大同路樹倒塌「橫跨雙向車道」幸無人傷

玉山銀培育永續轉型人才

想坐博愛座「被踹飛」婦人今超商被逮 她竟然是竊盜通緝犯

相關新聞

大同總部土地開發要動了 價值數百億元…將帶來豐沛資金流

大同懸宕多年，位於北市中山北路精華區、總面積高達5萬坪的總部土地資產開發案要動了。在大同新任董座張榮華積極與大同創辦人林...

財富管理論壇11月5日登場／永豐金證副總劉柏甫：財管不是高資產專屬

永豐金證券數位金融處處長、副總經理劉柏甫表示，從開放銀行、MyData到今年的TISA，一連串的政策開放，顯示財富管理不...

大同總部土地開發 張榮華、林郭文艷互利合作

大同公司位於台北市中山北路的總部土地開發案延宕多年，終於動了。據悉，該案之所以能在兩個月內就有突破，幕後關鍵是新任董事長...

大同三個大案 後年起完工認列

大同坐擁全台約46萬坪土地資產，在新任董座張榮華啟動北市中山北路總部土地資產開發案之際，大同現有資產活化布局已進入收割期...

上市櫃協會東方領袖講座／中職會長蔡其昌：投資「創新」 職棒才能攀峰

中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌指出，中職要把熱度變成產業，就要重視「母體」，也就是聯盟、球場與內容生態，要把聯盟做強、把場...

經貿指數調查 貿協：關稅衝擊 40%企業有感

外貿協會昨（20）日公布貿協經貿指數（TAITRA INDEX）最新調查結果，新關稅生效後，台灣企業對當下貿易環境信心些...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。