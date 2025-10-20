數位沛方／小農拓展海外市場 四個挑戰

最近進行農業部的電農培訓計畫，要幫助台灣在地的小農，開始透過電子商務拓展業績，未來也希望能更進一步協助他們拓展海外市場，讓台灣的好產品有機會往國外發展。

不過，農產品要出口其實並不是那麼容易，他們最少會需要面對四層挑戰：

一、物流與供應鏈的嚴峻考驗

農產品的保鮮期很短，所以冷鏈物流是能否把農產品送出去是重要關鍵，另外跨境物流充滿不確定性，國際運費的變動或是天候造成的延誤，也都會堆高成本。

二、各國法規與關務的繁複壁壘

不同國家對於進口檢疫及食安的標準，以及報關流程皆各自存在差異，而且相關法規也時常出現調整與變動，對於平常將心力專注在栽種養殖的業者來說，要在花時間研究其實真的很累。

三、市場與行銷的在地化挑戰

即便突破了前面的兩個關卡，如何獲得在地消費者的信任與喜愛，從世界各地的競爭者中脫穎而出，又是一門課題。行銷本來就不是多數小農擅長的領域，如今又到了海外，難度更是拉高好幾個層級。

四、產品本身的特性與標準化難題

水果的品質及數量本來就沒有辦法每批都很穩定，對於習慣規格化銷售的電商來說，也是一個無法避免的考驗。

雖然難關很多，但現在透過了生成式AI，很多的難題已經不再難以解決，只要透過一些常見的AI工具，就可以大幅降低難度。

舉例來說，前面我們提到各國的法規都不盡相同，如果是過去，想要進到任何一個國家，就會需要開始Google蒐集資料，或是找相關的顧問公司諮詢，但現在，透過Perplexity這個工具，只要輸入「台灣的ＸＸＸ要出口到某某國家，需要符合哪些主要的檢疫規定和食品安全標準？請列出重點。」這時AI就會幫忙整理出一份說明文件，同時提供資訊來源讓你做檢核，確保是最新的規範。

又或者，當我們需要了解報關時應該準備哪些相關資料，以及進一步掌握當地消費者購物的行為分析，也都可以透過Perplexity來得到有佐證資料的答覆。

而在行銷推廣上，我們可以用ChatGPT或是Vibe coding的方式，建立我們自己的助理機器人以及小工具，協助發想產品的介紹文案，或者社群貼文以及部落格文章內容。

日前在現場帶著學員動手做出自己的小工具後，大家才發現，原來過去困擾自己這麼久的一些事情，都是可以透過AI工具的協作，快速產出基礎的解決方案。

此外，在銷售平台上，小農也可以先透過外貿協會底下的台灣經貿網註冊上架商品，因為不少海外的廠商要找商品時，也會優先到有認證的經貿網進行洽詢。

這幾年輔導小農發現，台灣的小農是真的很辛苦，在人力缺乏的情況下，往往一個人得當多個人使用，但這樣的情況，也正好是讓AI可以好好發揮的一個機會點。

希望未來不只是小農，其他過往卡在人力不足而無法拓展商機的中小企業，也能透過AI釋放潛能，獲得更多更好的商機。

（作者是數位行銷顧問）