大同總部土地開發要動了 價值數百億元…將帶來豐沛資金流

大同（2371）懸宕多年，位於北市中山北路精華區、總面積高達5萬坪的總部土地資產開發案要動了。在大同新任董座張榮華積極與大同創辦人林家溝通後，原本不願提供大同總部持分所有權，導致開發案受阻的林家終於點頭，促成開發案成行，開發價值高達數百億元，是大同歷來最大資產活化案。

大同經歷經營權易主後，積極轉型朝高附加價值業務發展，提升獲利。業界看好，大同中山北路總部資產活化後，將為大同帶來豐沛的資金流，助益公司轉型，再度擦亮這塊百年企業招牌。

大同表示，這次與林家達成合作共識，不僅為資產活化帶來新契機，更展現新任經營團隊解決陳年問題、加速企業轉型的能力。至於中山北路總部進入資產活化程序後，總部辦公室將另覓地點租賃，確切地點正研議中。據了解，大同中山北路總部所在街廓，土地產權分散一直是阻礙開發的難題，該地連同大同大學、大同高中約有5萬坪，其中，大同公司持分約占40%，估約2萬坪，其餘60%則為校方所有。

大同創辦人林挺生當年為防範後代子孫敗光家產，刻意將核心地段切出畸零地，過戶給大同大學等財團法人，使校方地權形同「釘子戶」。過去加上前經營權恩怨，掌握校方地權的大同前董座林郭文艷對資產開發態度保守，導致大同公司雖有開發意願，卻受限於土地產權無法整合，多年來開發案始終卡關。

知情人士透露，張榮華上任後，迅速主動與林家接觸溝通，成功達成共同開發大同總部土地及周邊校地部分的默契，這項突破性進展，徹底解開長年掣肘總部開發的難題。

大同規劃，未來中山北路總部土地開發將朝複合型商業大樓概念前進，部分樓層供大同公司人員自用，其餘則採出租或出售（住辦）方式釋出，以最大化資產效益。

根據初步規劃，若採複合式開發，市場預估，光是未來租金收益每年即可貢獻大同每股純益超過1元，若加計出售樓層收入，整體開發價值可望達數百億元以上。另一方面，在輝達台灣總部土地卡關之際，大同也釋出願意將中山北路總部土地提供給輝達使用的意願。據了解，目前大同總部的土地資料已遞交予經濟部，並交由輝達作為台灣總部選址的備案之一，而本次送件給經濟部的可釋出土地面積約為4.2公頃，該面積已包含與大同大學、大同高中等校方議定的合作開發範圍。