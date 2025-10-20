台中新光三越周年慶首四日傳捷報 化妝品家電熱潮齊發

台中新光三越周年慶10月16日熱烈開跑，首四日每日吸引超過6萬人潮，化妝品、趨勢家電熱潮齊發，3C新機、潮玩商品、美食新櫃引爆排隊熱潮，另外剛開幕的美食街，以及剛登場邀請多位日本職人親自實演的日本商品展，皆擠滿購物人潮，買氣熱絡。

台中新光三越927復業後，備受矚目的年度促銷大檔「SO LOVE周年慶」重磅登場。台中新光三越宣布，25天業績目標衝刺47.25億元，換算平均每天要做1.9億元生意；再度展現百貨龍頭回歸的氣勢。

近日氣溫遽降，加上新一波連假假期到來，預期可望帶動保暖服飾與冬季床寢等商品另一波熱銷業績。

在商品表現上，化妝品持續成為周年慶最受消費者矚目的焦點，多款限定組合更引爆搶購熱潮，包含周年慶限定的SHISEIDO國際櫃-大百優無敵組、LANCOME小黑瓶發燒組、SK-II青春露、ESTEE LAUDER全方位小棕修護組，都是消費者必入手的明星限量商品，熱銷超過千組。

同時，隨著國際金價持續飆升，帶動點睛品等黃金飾品與相關商品，買氣成長雙位數成長。

另外，因周年慶滿仟送佰促銷吸引下新品家電熱銷，例如DysonPencilVac™ Fluffycones鉛筆吸塵器(推薦價2萬1,900元，還贈電池一顆)售出超出100台。

近期購屋潮小宅趨勢下帶動一波家電熱銷，例如65吋電視與冰箱500至600公升成主力熱銷品。淨水家電倍數成長，首日即售出25台；3M全戶式淨水(軟水系統+不鏽鋼淨水系統+前置淨水系統)首四日售出16組最佳。

另一方面，受惠於高爾夫運動風潮以及11、12樓休閒運動專區改裝新登場，男性消費市場和休閒運動服飾皆表現亮眼，由ARC’ TERYX、MAMMUT等品牌領軍，帶動整體業績成長超過二成。另外出國旅遊需求發酵，11、12樓改裝擴大戶外旅行專區帶動業績成長二成。

另外，3C熱潮搭配全館贈獎，促使熱門3C商品熱銷，例如iPhone17新機熱銷售出超過600支、SWITCH 2熱銷近500台，POP MART熱銷商品急速補貨(LABUBU、MOLLY)吸引顧客購買，業績成長雙位數。