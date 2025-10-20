美國達文西國際發明展 生合益生菌勇奪五項金牌

全球前二十大益生菌主要供應商生合（1295）生物科技集團再傳喜訊，旗下益生菌產品參與美國發明類重要展覽會- 2025美國AII達文西國際發明展(DAVINCI InternationalInnovation and Invention Expo)，一口氣連拿五項金牌大獎，創新研發對應高齡精準健康需求。

「2025第六屆美國AII達文西國際發明展」由美國創新發明學會與美國南猶他大學於九月共同主辦，為全球創新研發成果展示的重要平台，吸引來自美國、台灣、中國大陸、泰國、加拿大、韓國、澳洲等十多國參展。每年參展隊伍眾多，屬於具備國際影響力的發明賽事，提供技術交流與合作機會，展現全球產學研創新能量。

生合生物科技集團董事長楊連傳指出，生合擁有亞洲領先規模的商業乳酸菌菌種庫，收藏超過2,000株乳酸菌，研發團隊快速增長並全力投入功能性益生菌創新研究，此次獲得金牌獎榮譽的益生菌品項，提供全球步入高齡化社會下對於精準健康的需求，生合多項研發產品拿到多項最頂級榮譽，讓公司更有信心每年持續投入研發預算於創新健康食品提升功能。

生合一連拿下「美國達文西國際發明展」五項金牌大獎，生合集團總經理楊川賢指出，其中最成功吸引國際評審的目光，首推ABKEFIR複合益生菌的創新設計：把傳統克菲爾中分離出五種乳酸菌株，再添加兩種腸道優勢菌種，進入由生合研發團隊研發的「共生醱酵（SYNTEK thorough）製程」：科學實證顯示，經過特殊製程設計的ABKEFIR複合益生菌，比較單株菌濃度、穩定性，平均提高50％以上。

另一個獲得美國評審給予金牌獎項的亮點，是生合設計的克菲爾複合益生菌，科學實證能夠抑制沙門氏桿菌等壞菌（台專利號I854384；美專利號US11839635B1）。

在得獎產品的全球布局方面，楊川賢總經理指出，ABKEFIR複合益生菌主要推廣行銷於亞太地區，因應在台灣、中國大陸與東南亞腸道保健的強勢需求；LDL557後生元是生合新技術產品，未來銷售重點將鎖定骨關節保健與高齡化高度重疊的市場，分別是北美、英國、日韓以及中國大陸。

SynforU-Remain對應到台灣洗腎族群的營養補充需求，同時，由於兩岸人民因其飲食習慣相近，中國大陸市場對於腎功能的保健需求也正快速地提高，這項產品也正加強中國大陸進行銷售推廣。