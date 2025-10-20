皇昌營造砸逾9億購入北市安康路近1,500坪地 朝頂級商辦大樓規劃

皇昌（2543）營造20日公告以總價約達9.04億元取得兩筆土地，合計土地面積約1,482.75坪；皇昌表示，該地未來將參與公辦或自辦市地重劃開發，並朝興建辦公大樓方向規劃，目前將暫時做為預拌廠的停車場使用，後續推案時程則視未來重劃開發進度，再做規劃。

皇昌營造指出，該土地面積約1,482.75坪是由兩筆土地組成，位於台北市安康路106巷，亦在公司斜後方、預拌廠的對面；其中第一筆為台北市內湖區潭美段一小段516地號等15筆土地所組成，面積約1,379.69坪（約4,560.95平方公尺），每坪土地交易單價62萬元，交易金額約為8.55億元。

第二筆土地約103.06坪（約4,560.95平方公尺），每坪土地單價約47萬元，交易金額約4,843.82萬元；總計兩筆土地約1,482.75坪，位於台北市安康路106巷與安康路所圍成街廓。

皇昌表示，由於公辦或自辦市地重劃開發進度未定，因此目前先做為預拌廠的停車場使用，未來待重劃開發進度較明確時，推案時程將較為明確，目前公司傾向全案朝頂級商辦大樓做規劃。