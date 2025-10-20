環泥跨足AI機器人電子皮膚市場 子公司6億元100%收購美國Tekscan公司

環泥（1104）20日晚間公告，董事會通過以每股30元、共計6億元，授權子公司利永環球科技取得美國Tekscan Holdco, Inc.之100%股份及營運週轉金之用途。利永環球將結合這家公司在電子皮膚領域的技術，提供客戶最完整的機器人AI靈巧手的訓練工具及機器人的感測元件。

環泥表示，有鑑於AI機器人產業崛起，以及美國政府對在地製造的重視，利永環球將併購美國壓力感測器領導品牌Tekscan，以加強在美國的研發和製造能量以及業務布局。市場預期，隨著利永環球科技取得美國Tekscan Holdco, Inc.之100%股份後，環泥未來將很快打入全球AI機器人供應鏈市場。

環泥表示，美國Tekscan Holdco, Inc.與利永環球公司，同屬全世界唯二掌握壓力感測先進技術的公司。Tekscan總部位於波士頓，由麻省理工學院校友成立於1987年，成立以來該公司已成為全球薄膜觸覺壓力測量感測器與系統的領導品牌，在自動化領域有豐富的工業夾爪整合觸覺感測功能的經驗。

此外，Tekscan Holdco, Inc也致力於發展電子皮膚技術。該公司以其超薄、高解析度壓力與力感測技術而聞名，產品廣泛應用於工業、醫療和自動控制等各種領域。利永環球與Tekscan在技術、市場、製造能力、人才屬性都有高度的互補，整併後能更強化全球的布局。

Tekscan 壓力分布解析系統在牙科和生物力學領域的應用，主要是利用其薄膜感測器來測量和分析壓力與作用力，以獲取客觀的數據輔助診斷、治療和研究。Tekscan 在牙科領域主攻數位咬合分析，例如評估咬合力、時間和穩定性，廣泛用於各種牙科治療，為美國及德國數位咬合分析的領導廠商。

另一方面，利永環球科技自成立以來深根品牌廠、面板、半導體上中下游客戶，近年也在智慧床墊壓力感測系統布局有所斬獲。結合利永的壓力感測器的製造能力、以及Tekscan在全球通路的布局及產品設計能量，公司預期在業務通路整合後能充分發揮綜效。

Tekscan在自動化領域有豐富的工業夾爪整合觸覺感測功能的經驗，合併後的兩家公司更能在電子皮膚的領域，提供客戶最完整的機器人AI靈巧手的訓練工具及機器人的感測元件。

利永環球更可以強化業務觸角在北美生物力學研究、醫療臨床應用、汽車工業等 Tekscan 長期布局的產業，讓利永放眼全球的市場。