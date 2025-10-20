大武山攜智聯服務、易發精機及宇陽能源合作建置 搶進高效有機肥料市場

大武山（6952）20日於屏東牧場舉行「好氧減碳工程啟動儀式」，與智聯服務（6751）、易發（6425）精機及宇陽能源合作，落實循環經濟理念並強化農業永續發展，共同建置有機堆肥設備，處理雞糞等有機廢棄物，轉化為高效有機肥料。

大武山表示，因應產業人工智能管理升級趨勢及為妥善減少碳排放以達永續發展之目的，共同建置有機堆肥設備，處理雞糞等有機廢棄物，轉化為高效有機肥料，友善土地、回饋農民；該項工程預計於2026年第1季正式上線，將有效提升牧場生產效率，並朝碳中和目標邁進。

大武山更進一步推動產品溯源與環境責任，與智聯服務、易發精機及宇陽能源展開智慧化合作，導入AI技術整合資訊，進行數據精算與管理，全面提升營運效率與環保數據的可視化程度。此舉不僅強化企業透明度與決策力，更有助於減少碳排放，預計整體系統將於2026年第1季完工啟用。

大武山長期致力於畜牧業永續發展與環境責任，自建牧場以來，即導入創新飼養設計，有效減量雞舍排泄物等事業廢棄物，並推動資源化再利用。自2020年起，大武山更積極建立低碳畜禽生產模式，降低畜牧產業碳排放，並與學術機構及政府單位展開多項實驗性合作計畫，期望協助整體產業邁向2050年「淨零排放」的全球目標。

在減碳策略方面，大武山不僅將事業廢棄物轉化為有機質肥料，更攜手生物碳處理專業公司，推動農業廢棄物轉化為生物碳，有效減少傳統焚燒廢枝所造成的空氣與環境污染。透過系統化處理流程，將生物碳添加入有機質肥料中，改善土壤地力，實踐護土固碳的循環農業模式。自2024年起，大武山亦全面擴大全場區碳排查作業，並導入第三方查證機制，成功通過ISO 14064-1溫室氣體排放認證，掌握並優化整體碳足跡管理。

大武山創新技術與跨界合作推動農業升級，落實企業社會責任，為台灣農業注入新動能。除提供高品質營養鮮蛋外，大武山亦積極投入ESG永續發展，回饋土地、改善產銷結構，並鼓勵青年農民返鄉創業。作為鮮蛋專家，大武山以透明化生產流程與創新管理，建立消費者對食品安全與品質的高度信賴，並以「Zero Waste零浪費」為目標，期許每一顆AA級雞蛋皆能成為永續農業的具體實踐。

智聯服務專精於硬體及平台的系統整合與客製化服務。提供服務之平台包括智慧型手機、個人終端電腦以及企業之伺服器與儲存產品設備等各個層面，專精項目包含作業系統虛擬化及多種軟體平台以及儲存系統。

易發精機專注於科技產業製程自動化設備的開發與整合，長期深耕半導體、光電、生醫及綠能等領域。以「精湛技藝，轉動無限價值」提供客戶最佳效益，「並協同與客戶朝ESG及永續發展努力精進。」易發精機隸屬於易發集團，集團聚焦於智能設備產業價值鏈，其成員包含易發精機、東野精機與日福精工。易發精機提供客製化的設備解決方案，協助客戶提升產能、優化流程並實現智能製造升級。

東野精機著重設備代工（OEM）與模組化零組件製造，日福精工則專職工程塑膠零組件、整機設備包覆與管路工程。