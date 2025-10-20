快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

澳洲助台強化能源韌性 蕭美琴盼深化夥伴關係

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

蕭美琴副總統20日接見「澳洲跨黨派國會議員團」時表示，澳洲是台灣重要貿易夥伴，雙方經濟高度互補，特別是澳洲長期協助台灣強化能源韌性。台灣除了積極發展再生能源，也仰賴多元能源進口，期待未來能持續深化夥伴關係。

訪賓一行包括澳洲國會眾議員喬傑納斯（Steve Georganas）、契斯特（Darren Chester）、參議員麥葛瑞（James McGrath）、寇貝克（Richard Colbeck）等，由外交部主任秘書甄國清及澳洲駐台辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）陪同，前來總統府拜會蕭美琴。

蕭美琴致詞時說，首先感謝澳洲跨黨派參、眾議員組團來台。台澳雙邊合作在近年來顯著成長，感謝各位長期關心並支持此一夥伴關係。

蕭美琴指出，澳洲與台灣、美國、日本及加拿大一直是「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的堅實夥伴，共同在公共衛生、資安防護等公共政策議題上進行國際合作，以應對各種當代全球性挑戰。

蕭美琴感謝澳洲多次在國際場合重申台海和平穩定的重要性，及支持台灣有意義地參與國際組織。

她表示，澳洲是台灣重要貿易夥伴，雙方經濟高度互補，特別是澳洲長期協助台灣強化能源韌性。台灣除了積極發展再生能源，也仰賴多元能源進口，期待未來能持續深化夥伴關係。

蕭美琴認為，很高興看到許多台裔澳洲人長期在澳洲深耕，為當地社會、經濟與文化的多元發展作出貢獻。同時，台灣也歡迎更多年輕澳洲朋友來台就學、工作與體驗台灣的文化。

她指出，兩國都重視學術自由與言論自由，並致力於讓年輕世代能夠在自由開放的環境中成長。蕭美琴再次歡迎訪賓來訪，並感謝長期以來對台澳夥伴關係的支持。

澳洲 蕭美琴 再生能源

延伸閱讀

ICT生態系到美國？國民黨團批民進黨賣掉台積電「護國神山」

重陽節前赴嘉市與百歲人瑞話家常 蕭美琴笑問「吃什麼這麼健康？」

影／代替總統贈匾 蕭美琴：台灣有全世界獨一無二韌性和良善力量

自曝為MIT機能布料愛用者 蕭美琴：盼全世界看到台灣創新力

相關新聞

台海地緣緊張升溫…外資綠電廠掀撤出台灣潮 本土業者接手資產整併

隨著台海地緣政治風險升高，外資對台灣再生能源市場的信心開始動搖。再生能源大廠透露，近半年來已有多家外商能源投資機構評估出...

華信航空首推「愛心無價 0元同行」 身心障礙旅客與陪同者免費同行

華信航空為關懷身心障礙朋友，特別於20日舉辦「愛心同行」記者會，由華信航空董事長陳大鈞、華信航空總經理莊明哲共同主持，正...

雲豹能源興建台灣首座生質能蒸氣廠 打造零碳排解方

雲豹能源持續深化綠能布局，近期宣布啟動全台首座「生質能蒸氣廠」專案，主打「供熱不發電」的新模式，以高效率、低碳排的蒸氣供...

雲豹能源四路進擊 明年獲利挑戰新高

太陽能系統大廠雲豹能源（6869）20日舉辦媒體交流會，總經理趙書閔指出，儘管今年大環境不佳，但公司本業仍會比去年好，而...

中華電信活化專利資產 推動通訊產業發展

中華電信研究院以22項創新技術參加「台灣創新技術博覽會」，共獲17面獎牌，中華電信研究院長蘇添財表示，多項參賽專利成果已...

連五年送愛紅葉少棒 遠雄志工打造小球員專屬休息室

現代臺灣少棒的起點是來自半世紀前的台東紅葉國小，學校多年來孕育了無數棒球人才。如今少棒隊人數來到44名，原有休息室空間已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。