瀝青業逸散管制明年加嚴 環境部邀業者辦示範觀摩

環境部20日舉辦「全國瀝青拌合業防制設施規範座談暨示範觀摩會」，說明將於明年7月6日生效「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」加嚴局部集氣系統集氣效率至60%以上，經統計尚未符合規範之瀝青拌合業約占4成，環境部藉由座談會現地觀摩示範工廠的改善做法，包含室內堆置管理、分區儲放砂石灑水抑塵、裝卸集氣收集處理等，輔導業者盡速改善，以符合法令規範。

環境部表示，根據我國空氣污染排放清冊（TEDS 12.0）統計，固定污染源的總懸浮微粒（TSP）排放量約1.9萬公噸/年，其中71%來自逸散性排放，且細懸浮微粒（PM2.5）約佔TSP的40%，對空氣品質的影響不容忽視。由於逸散性排放具有「時間間歇、地點分散、未以密閉管道收集」等特性，環境部於112年修正發布前述管理辦法，推動排放減量，改善空氣品質，新增與加嚴的防制措施：包括納管大型堆置場，重大污染源須設置監視錄影系統，要求鄰接道路洗掃減少揚塵，強化製程、操作或裝卸逸散收集效率，提升運輸車輛洗車設施效率，三級防制區的抑制效率標準全面提高等，已於113年正式實施，整體預估瀝青拌合業防制效率可大幅提升，堆置作業由50%提高至88%，運輸作業由50%提高至80%。

這次座談與觀摩會分為兩個階段，在第一階段，環境部由大氣環境司向業者說明最新法規管制重點與推動成果，並介紹防制設施的設備選擇、逸散性粒狀污染物的控制技術，以及業者分享改善案例的經驗。第二階段則借鏡桃園市欣道實業股份有限公司示範案場，現地觀摩如何落實污染減量與減碳並行，包含刨除廢料轉化再利用、重油改天然氣及智慧燃燒控制等，展現1+N的整合效益。

環境部強調，業者投入最佳化污染防制設施，不僅能降低繳納空氣污染防制費，還能協助引導業者邁向永續經營，符合淨零減碳趨勢。政府期望藉由法規加嚴與觀摩輔導，帶動產業全面升級，並與業者共同努力改善空氣品質，為國人打造更清新、健康的生活環境。