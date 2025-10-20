華信航空首推「愛心無價 0元同行」 身心障礙旅客與陪同者免費同行

華信航空為關懷身心障礙朋友，特別於20日舉辦「愛心同行」記者會，由華信航空董事長陳大鈞、華信航空總經理莊明哲共同主持，正式對外宣布「0元飛行，華信有心」公益計畫啟動。

衛福部身心障礙福利組組長尤詒君、易飛旅遊執行副總經理張瑞琳、多扶假期董事長許佐夫及觀光公協會代表等貴賓出席本次活動，共同展現對無障礙旅遊的重視與支持。

華信航空董事長陳大鈞在致詞中表示，「無礙同行，讓愛零距離」，華信相信飛行不只是移動的旅程，更承載著溫暖與陪伴的意義。

這次推出的「愛心同行專案」，特別針對身心障礙族群與家庭設計，華信航空提供四人同行、買二送二優惠，同行旅客中只要有一人持身心障礙證明，身心障礙者及陪同人員兩人皆免費，讓更多身心障礙家庭能突破日常限制，共享幸福旅程。

華信航空「愛心同行」專案，特別攜手華信假期總代理--易飛旅遊共同合作。易飛旅遊將華信航空的社會承諾轉化為具體的旅遊產品，透過專業的產品包裝，設計兼顧無障礙規劃與旅遊品質的「機加酒套票」。

同時，更善用全台強大的銷售網絡，將公益理念擴大成旅遊業的集體行動，讓更多家庭得以安心出遊。

愛心同行套票內容不僅包含機票與住宿，更全面納入無障礙規劃。華信航空在機場登機、飛航期間均提供貼心服務，包括地勤人員專業的一對一協助、完善的託運輪椅及輔具服務等，確保旅客從出發到落地全程無憂。住宿方面則精選無障礙設計飯店；地面接駁整合多扶假期無障礙接駁服務與台灣好行愛心巴士，讓旅客在飯店與景點間移動也能安心便利，真正落實「無礙同行」的承諾。

記者會上還特別播放兩組身心障礙家庭前往金門的體驗影片，真實呈現此專案讓身心障礙家庭走出日常限制、安心享受旅程，溫馨動人的每一刻。

壓軸登場的伊甸基金會輪椅舞團，以舞步展現勇氣與自由，詮釋「自由不是夢想，飛翔無礙」，觸動全場來賓的心弦，讓活動氣氛走向最高潮。