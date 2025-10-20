天冷加持、明星帶貨 新光信義周年慶首周來客雙位數成長
新光三越台北信義新天地周年慶首周周末業績亮眼，受冷氣團周六報到助陣，秋季降溫與飄雨，帶動服飾買氣沸騰。此外，日韓雙跨國場域新登場，SEVENTOEIGHT一日店長、頌樂見面會等多場活動也帶動人潮，來客雙位數成長。
新光三越表示，東北季風周日報到，全台氣溫驟降、早晚溫差明顯，帶動「禦寒商機」升溫！台北信義新天地周年慶活動，機能外套、針織上衣等換季衣物銷售成長雙位數。
此外，不僅韓系美妝、服飾熱度不減，「韓系家電」更成為家電市場新寵，以LG、Samsung為代表品牌，銷量較同期成長約一成，其中具備AI智能、靜音、省電功能的高階機種更是熱賣主力。
週末現場活動吸人潮，新光三越指出，信義新天地A9 3F《SKM MEN’S開幕派對》，3小時湧入超過千名潮人、現代百貨快閃《Wacky WiLLy》攜手大勢女團 Aespa Giselle代言、新生代男團《SEVENTOEIGHT一日店長》，並祭出限量台灣限定KIKY LILY逛夜市款以及3D大圖款，湧入數百粉絲手刀衝入搶購。此外，同日韓星《頌樂見面會》再掀高潮，1小時湧入超過600名粉絲朝聖，擠滿信義。
新光三越表示，《日本商品展》以熟食商品受顧客歡迎，首四日座無虛席，每年排隊的鯛魚燒銷售破5,000支、原味章魚燒、明太子帝王蟹棒皆受顧客歡迎日銷超過500份。另外，每年都排隊的蘋果糖專賣店《POMME d'AMOUR TOKYO》，以「夢幻系糖霜名菓」著名的蘋果糖日賣新高1000顆，現已經賣破5,000顆，每天開店都超過百名顧客排隊，其中以「蜂蜜紅茶」、「原味」、「嶺上開花（杏仁荔枝）」最受歡迎。
