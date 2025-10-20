台海地緣緊張升溫…外資綠電廠掀撤出台灣潮 本土業者接手資產整併

隨著台海地緣政治風險升高，外資對台灣再生能源市場的信心開始動搖。再生能源大廠透露，近半年來已有多家外商能源投資機構評估出售在台資產，並主動洽詢本地業者接手。由於綠電項目屬長期投資，撤離動作勢必牽動整體產業資金流向，也讓台灣本土能源開發商迎來新一波整合契機。

包括雲豹能源、泓德能源等綠電開開商證實已接獲外資綠電開發商接洽，希望以整體電廠出售方式，逐步退出台灣市場。雲豹能源執行副總理譚宇軒說，幾乎檯面上喊得出名號的公司都已和雲豹能源接洽出售事宜。他分析，外資在台布局的太陽能與風電專案過去數年快速擴張，但受地緣政治不確定性及資金調度影響，部分外商已暫停新增投資計畫，轉而出售既有電廠資產。

譚宇軒說：「可以說，近期幾乎所有外商都在尋找買方，市場上的案量從數百MW到數GW都有，」他強調，目前多數洽談對象為具開發及財務實力的本土公司。

譚宇軒分析，以雲豹能源為例，該公司近年在國內外積極布局太陽能、風電、生質能與儲能項目，並建立完善的資產管理與財務結構，成為外資尋求合作與資產移轉時的主要接洽對象。業界人士指出，雲豹能源具備與外商長期合作經驗，曾參與多項跨國綠能投資案，熟悉外資評估流程及法遵要求，因此在外商撤出台灣之際，反而成為市場整合的關鍵角色。

譚宇軒接著說，另一項推升交易需求的因素，來自壽險資金的積極進場。隨著綠電被納入ESG投資與長期收益資產，壽險業者近年持續尋求穩定報酬來源。多家壽險公司已與國內能源開發商合作，由專業團隊代為規畫、管理及維運電廠資產，降低過去因管理不善或投資標的不透明所帶來的風險。

譚宇軒也強調說，壽險業者也希望找到可信賴的合作夥伴，由專業團隊協助進行資產評估與管理，確保投資回報穩定。他認為，近期綠能案場市場上出現大量轉售需求，資金與項目的重新匹配，反而為台灣業者創造新的成長動能。

目前市場傳出，外資手上待售的綠電資產規模龐大，部分已完成建置的太陽能及陸域風電案場，單筆容量動輒高達數百MW（百萬瓦）。由於外商在台多屬長期電力購售合約（PPA）架構，交易過程需經多方評估，預期未來半年內仍將有多起大型轉讓案浮上檯面。

另一家綠電業分析指出，地緣政治雖是短期導火線，但外資調整投資組合的根本原因，也包括全球利率上升與資金成本提高，使得部分再生能源基金選擇集中資源於低風險市場。相對而言，台灣本地業者熟悉法規、建置流程與電網條件，更具靈活調度能力，成為承接外資撤出後的重要力量。

國內綠電業者人士認為，這波外資撤出台灣的現象雖帶來市場震盪，卻也為本土能源企業提供擴張與轉型的契機。若能妥善整合壽險、基金與產業資金，並在穩健營運基礎上強化資產管理能力，台灣有機會在下一階段綠電布局中，建立更自主、更穩定的能源投資生態。