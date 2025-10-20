雲豹能源興建台灣首座生質能蒸氣廠 打造零碳排解方

雲豹能源持續深化綠能布局，近期宣布啟動全台首座「生質能蒸氣廠」專案，主打「供熱不發電」的新模式，以高效率、低碳排的蒸氣供應方式，協助高耗能製造業實現淨零轉型。雲豹能源永續長暨發人張建偉、總經理趙書閔及副總經理譚宇軒今日針對雲豹能源未來發展，提出最新指出，這是雲豹能源邁向「零碳排解決方案供應商」的重要一步，也代表公司從發電事業跨入更完整的能源與ESG服務領域。

譚宇軒說明，這座生質能蒸氣廠的誕生，源於一家大型氣體工廠因燃燒天然氣產生過多碳排（Scope 1超過2.5萬噸），面臨政府罰金與碳費壓力。雲豹能源選擇在廠區旁設置生質能鍋爐，利用生物質燃料燃燒產生熱能，直接供應製程所需蒸氣，而非轉為電力。「這樣做效率更高、損耗更低，對方不用再自行燃燒天然氣，也不再產生碳排，Scope 1直接歸零。」

他指出，傳統生質能多用於發電，但實際上過程會先產生蒸氣再驅動渦輪機，效率大幅衰減。「我們反其道而行，直接供熱，不發電，節能又減碳。」此舉不僅讓企業避開碳罰，也達成ESG減碳目標，更建立長期穩定的熱能供應合約。

譚宇軒說，這項商業模式本質上是一種「好事循環」：客戶省下罰款與碳費，雲豹透過長約獲取穩定收益，同時創造可複製的低碳商業模式。「我們幫企業降碳，也幫自己創造新的獲利來源。」雲豹能源即透過收購，推動這項業務，新蒸氣廠規畫年底完工。

除供熱專案外，雲豹也已在太陽能、風電、儲能與燃料電池等多元領域全面布局，近年更跨足水資源回收、生質能再利用等循環經濟項目，逐步形成綠能全鏈生態系。公司策略重點轉向「從再生能源發電，走向企業零碳轉型整合服務」。

譚宇軒進一步指出，未來台灣與東南亞市場潛力龐大。許多製造業者面臨碳費壓力與綠能採購要求，卻缺乏資金一次性投資設備。雲豹可依客戶需求客製方案，甚至以自有資金代建、代償，再透過長約收取報酬。「這些案子不可比價、難以取代，因為我們提供的是解決方案，不只是電。」

目前雲豹能源已啟動第二座生質能蒸氣廠規畫，並陸續與多家化工與製造業者洽談合作。講者透露：「第一座一完工，馬上有很多廠商主動來談合作，市場非常大。」

談及能源事業的長期競爭力，他強調，「能源不會消失，只是形式不同。」除了電能，蒸氣、熱能、氫能、燃料電池等都將是未來能源的重要型態。只要電價與碳費持續上升，能源轉型相關的解決方案，就會愈來愈有價值。

譚宇軒說，雲豹能源在太陽能、離岸風電、燃料電池及儲能領域均曾領先布局，從開發、施工、運維到售電，逐步形成跨國永續平台。目前公司不僅在台灣積極拓點，也向日本、東南亞延伸，建立完整的綠能投資與營運網絡。

他最後強調，雲豹能源的終極目標不是只做「賣電公司」，而是要成為整合能源、碳管理與ESG解決方案的企業。「從太陽能到蒸氣，我們都在同一條永續的路上。」