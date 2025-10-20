雲豹能源四路進擊 明年獲利挑戰新高

太陽能系統大廠雲豹能源（6869）20日舉辦媒體交流會，總經理趙書閔指出，儘管今年大環境不佳，但公司本業仍會比去年好，而明年受惠大型光電案場將陸續開工，加上綠電銷售、儲能案場與海外布局持續擴大，營收、獲利有望雙雙挑戰歷史新高。

據悉，雲豹能源累積開發及自持容量已突破1GW，預估2026年光電目標開工153MW，其他綠能工程開工量為100MW，目前國內兩座大型光電案場及小型專案皆穩定推進中；海外市場方面，菲律賓、日本、越南等地區專案已簽訂多起工程與購售電合約，持續在亞洲市場多點開花。

至於外界最關心的綠電銷售部分，雲豹能源旗下子公司天能綠電截至今年前八月為止，以2.6億度交易量穩居全台第一，該公司今年轉供目標上調至4.3億度，明年預估轉供量達6.6億度，2027年則將成長至8.8億度，後市可期。

此外，在儲能業務部分，雲豹能源旗下子公司台普威能源與錸寶科技合作推進60MW／205.6MWh大型儲能案場，工程總金額達新台幣30億元，預計2026年上半年商轉；海外方面，日本多處儲能案場也已陸續開工，將成為台普威能源營運重要推力，預期儲能業務將占明年雲豹能源整體營收約10至15%。

雲豹能源今年前三季營收54.9億元，年增108.5%。展望未來，趙書閔坦言，今年國內光電案場受大環境因素影響，不少光電工程都出現延宕，確實較為辛苦，所幸公司在綠電銷售以及儲能案場方面表現優異，因此營收表現還算不錯，而延宕的工程才會在明年陸續認列，因此預估明年營運將明顯比今年好很多。

趙書閔表示，隨著公司近年來繳出穩定獲利的表現，為了回饋股東以及吸引更多投資機構，目前內部已定調將朝向「高股息」政策的目標前進，明年配發率將鎖定在八成，未來「高股利」也並非短期現象，而是集團長期穩健經營的延伸，象徵企業營運體質成熟與回饋股東的堅定承諾。