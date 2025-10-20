連五年送愛紅葉少棒 遠雄志工打造小球員專屬休息室

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
遠雄文教公益基金會今年第五度前往紅葉國小，號召20位企業志工展開兩天一夜的公益修繕行動，協助打造全新的球員休息室，為少棒隊優化訓練與生活環境。遠雄文教公益基金會提供
現代臺灣少棒的起點是來自半世紀前的台東紅葉國小，學校多年來孕育了無數棒球人才。如今少棒隊人數來到44名，原有休息室空間已不敷使用，堆滿的訓練與比賽裝備不僅影響動線，也降低休息舒適度；另外球場廁所年久失修、無法使用，小球員們練球時，得步行五分鐘走到教學樓上廁所，生活與訓練皆有極大不便。

長期關注偏鄉教育與體育發展的遠雄文教公益基金會，今年第五度前往紅葉國小，號召20位企業志工展開兩天一夜的公益修繕行動，協助打造全新的球員休息室，為少棒隊優化訓練與生活環境。

遠雄文教公益基金會指出，此次志工分為兩組行動團隊，分別負責球場廁所改建與球員休息室優化。在球場廁所部分，為了讓小球員能專注訓練、不必再花時間往返教學樓，志工們汰換全新廁所門與馬桶出水馬達，讓硬體設施恢復正常使用。

另一組志工則發揮巧思與專業，將鄰近的第二看台區改造成設備器材室，透過加裝鋁拉門與鋁隔窗，延伸室內使用空間並加強防風避雨機能，同時也親手打造金屬鋼層架與球具架，建立系統化收納空間，讓球具能整齊歸位，營造更舒適有序的休息環境。

遠雄文教公益基金會表示，為了讓學童們更珍惜所擁有的資源，基金會邀請少棒隊小球員一起加入行列，整理物品、協助輔助鋼材及組裝金屬層架。看著參與打造的全新休息室與專屬球具架逐漸成型，孩子們的臉上洋溢著成就感與期待。

台東紅葉國小目前共57名學生，當中達44人為懷抱棒球夢的少棒隊住宿生，當前球場及生活空間因使用頻率高，加速設施老舊與損耗。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，台東紅葉國小少棒隊為住宿型球隊，便是為了減少通勤時間，讓小球員們可以專注練球。學校對他們而言不僅是學習、成長的地方，更是培養生活自理的場域。

楊舜欽指出，透過逐年持續的環境優化，遠雄文教公益基金會不只修復了破損的硬體設施，更希望讓小球員們藉由親手參與整理與修建的過程，體認到環境的得來不易，進而更愛護這些專屬於他們的空間。

楊舜欽強調，遠雄文教公益基金會期盼讓這群懷抱夢想的孩子們，擁有與城市孩子一樣便利的訓練環境，期盼紅葉少棒隊的金字招牌再次在國際球場上閃耀發光！

