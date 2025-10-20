中美公寓都更案動土 未來華麗轉身兩棟地上15層住宅大樓

為推動都市更新、提升居住安全與環境品質，由禾蓮開發主導的「中美公寓都市更新案」18日舉行開工動土典禮，包括新北市政府代表、新北住都中心代表、地方民意代表、住戶代表與建築團隊等到場，共同見證基地正式動土開工，為社區再生揭開新頁。

位於新北市新莊區的中美公寓面積約603坪，原有兩棟共55戶建築，多年來因屋齡老舊，出現牆面龜裂、漏水、樑柱破損及鋼筋外露等安全疑慮，經新北市政府全額補助鑑定費用，於2023年3月鑑定為海砂屋，同年8月公告劃定為都市更新地區。

禾蓮開發在新北住都中心專業輔導及住戶高度共識下，順利完成整合，於2023年12月報核、2025年1月核定，成為區域更新再生的重要里程碑。

新北住都中心表示，此案為典型民辦都更成功案例，為加速重建，禾蓮開發展現極大誠意，向地主釋出多元權利變換合作方案，同時開放委建、合建、領取權利金等方案讓地主選擇，以「公平、公正、公開」的權利變換模式完成更新。

該案從報核至開工僅花費不到兩年時間，除了住戶的團結努力外，更展現公私部門攜手合作推動都更的成果；未來完工後，不僅可大幅提升建築安全與耐震性能，亦將改善周邊公共空間與整體環境品質，進一步帶動社區轉型與地方經濟發展。

此案更新後將新建兩棟地上15層、地下5層的住宅大樓，規劃戶數共158戶。建物將申請耐震結構標章，全面強化住宅安全性能，並於新北市新莊區中港路側退縮設置騎樓，提供友善步行空間，未來也規劃公共休憩空間與無障礙動線，打造符合現代家庭需求的永續宜居環境。